Ebru Eroğlu’nun TSK’dan İhraç Kararı Onandı

Kara Harp Okulu’nun 30 Ağustos 2024 tarihli mezuniyet töreninde “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atarak kılıç çatlayan ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilen Ebru Eroğlu’nun, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nun kararının iptali talebiyle açtığı dava sonuçlandı. Ankara 4. İdare Mahkemesi, Eroğlu’nun TSK’dan ayırma kararının iptalini reddetti.

TSK’YA ZARAR VERİYOR

İdare Mahkemesi’nin gerekçeli kararı taraflara ulaştı. Mahkeme, Eroğlu’nun eyleminin yarattığı olumsuz etkileri göz önünde bulundurarak, TSK’nın itibarına zarar verecek ağırlıkta olduğu sonucuna vardı. Bu bağlamda, Eroğlu’nun eyleminin, toplumda askerlik yemininin terk edildiği konusunda bir algı oluşturduğu ve bunun TSK’ya duyulan güveni sarsan bir nitelik taşıdığı ifade edildi.

PLANLI EYLEM DEĞERLENDİRMESİ

Karara ek olarak, mahkeme, askeri yeminin kaldırılması için önceden planlama yapıldığına dair kanaatin oluştuğunu da vurguladı. Bu sebeple, Yüksek Disiplin Kurulu tarafından verilen ihraç kararında hukuka aykırılık bulunmadığına hükmederek, davanın reddine karar verildi. Mahkeme, “Yüksek Disiplin Kurulu’nun verdiği silahlı kuvvetlerden ayırma kararı doğrudur” ifadesine yer verdi.

ANDIN OKUNMASI İÇİN BAŞVURU

Mahkeme, Teğmen Eroğlu’nun tören öncesinde askerlik yeminin okunması için amirlerine dört kez başvurduğunu ve bu taleplerinin reddedildiğini kaydetti. Kararda, “Tabur komutanı açık emir verdi. Buna rağmen Eroğlu, diğer teğmenlerle birlikte planlama yapmıştır. Teğmenleri sahaya çağırdığı ve kaldırılan andı okuttu” denildi. Ayrıca, mahkemenin serbest zaman gerekçesini kabul etmediği de belirtildi.