Ebru Gülan’ın İfadesiyle Uyuşturucu Soruşturmasında Şok Ayrıntılar Ortaya Çıktı

Ebru Gülan’ın İfadesinde Şok Detaylar Ortaya Çıktı

Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un da arasında bulunduğu uyuşturucu soruşturmasında, Ebru Gülan’ın 20 Ocak tarihinde verdiği ifade kamuoyuyla paylaşıldı. Gülan, ifadesinde “Kişilerin sistematik olarak ortama soktukları her kıza öncelikle şişe çevirmece oyunu oynatıp önce tepkilerini tespit edip ona göre ilerlediklerini görüyorum. Devamında da uyuşturucu madde teklif ediyorlardı” dedi.

Mehmet Akif ile geçirdikleri bir geceyi aktaran Gülan, 2019’da tanıştığı Veyis Ateş’in, ilk kez orada uyuşturucu madde kullandığını belirtti. “Akşam Mehmet Akif eve geldi, ‘Biraz sonra Veyis Ateş gelecek, kokoreç getirecek’ dedi. Veyis Ateş geldi, kendisiyle tanıştım. Çok zaman geçmeden Veyis cebinden uyuşturucu madde olduğunu söylediği maddeyi çıkardı” diyen Gülan, olayın ardından duyduğu rahatsızlığı dile getirerek “Ertesi gün Akif’i aradım, bir daha Veyis’i görmek istemediğimi söyledim” ifadelerini kullandı.

Uyuşturucu Kullanımı Üzerine İddialar

Gülan, ifadesine devam ederek, “2020 yılı Haziran ayında Mehmet Akif beni tekrar aradı. Barışmak ve buluşmak istediğini söyledi. Ben de evine gittim. Gittiğimde evde Ahmet Göçmez, Serap S., Yağmur N., Mehmet Akif ve Kaan K. vardı. Ben gittiğimde zaten uyuşturucu madde kullanıyorlardı, ben de onlarla birlikte kullandım” diyerek yine uyuşturucu kullanımına dair detaylar verdi. Ekim-Kasım aylarında Mehmet Akif’in evine tekrar gittiğinde, “Ben gittiğimde orada uyuşturucu madde kullanıyorlardı, maddeyi dışarıdan sipariş etmediler” şeklinde belirtti.

Oyunlar ve Manipülasyon Stratejileri

Gülan, ifade verdiği süreçte Mehmet Akif’in, “Ahmet ve Pınar ile birlikte uyuşturucu aldıklarını ve üçünün birlikte ilişkiye girdiklerini” söylediğini açıkladı. “8 Mart’ta Mehmet Akif ve bir kızla birlikte Mehmet Akif’in evine gittik. Daha sonra Mustafa Manaz da oraya geldi. Hep birlikte salonda şişe çevirmece oynadık. Oyunda daha çok cinsel içerikli teklifler oluyordu” diyen Gülan, bu tür oyunların arka planda bir manipülasyon aracı olarak kullanıldığını savundu. “Kişilerin sistematik olarak ortama soktukları her kıza öncelikle şişe çevirmece oyunu oynatıp önce tepkilerini tespit edip ona göre ilerlediklerini görüyorum” dedi.

Bu şekilde birçok kadını manipüle edip sorunları normalleştirdiklerini söyleyen Gülan, “Etraflarındaki kızlara kendilerini yetersiz ve uyumsuz hissettiriyorlardı” ifadelerinde bulundu. Kendi evinde yaşanan ilişkileri video kaydına aldığını da belirten Gülan, “İlk gözaltına alındığımızda nezarette Buse isimli kız da ilk cinsel ilişkisini Mehmet’le yaşadığını, onu da bu şekilde manipüle ettiklerini anlatmıştı” diyerek sürecin boyutunu gözler önüne serdi.