Trabzonspor’dan Galatasaray’a Şaşırtan Yanıt Paylaşımı

trabzonspor-dan-galatasaray-a-sasirtan-yanit-paylasimi

Trabzonspor, Galatasaray’ın transfer listesinde yer alan Christ Oulai hakkında dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı öncesi yaptığı bir paylaşımda “Soyunma odamız hazır.” ifadesini kullanırken, paylaşımda 42 numaralı oyuncu Abdülkerim Bardakcı’nın da yer alması gözlerden kaçmadı.

TRABZONSPOR’DAN CEVAP

Bu paylaşımı alıntılayan Trabzonspor, sosyal medya üzerinden “Kendinizi bu kadar paralamayın. Konuya ilişkin yanıtımız ektedir.” şeklinde bir açıklama yaptı. Açıklamada, takımda 42 numarayı giyen Oulai’nın fotoğrafına yer verildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Trabzonspor’un gerçekleştirdiği bu paylaşım, sosyal medya platformlarında gündem haline geldi. Bu sezon Trabzonspor formasıyla 12 karşılaşmaya çıkan 19 yaşındaki Oulai, bu süreçte 2 gol atarken, 4 asist kaydetti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Malatya’da Husumetliler Arasında Bıçaklı Kavga

Malatya'da, husumetli iki aile arasında meydana gelen bıçaklı kavgada 3 kişi, 2'si ağır şekilde yaralandı.
Gündem

Çöp Konteynerinde Başı Olmayan Kadın Cesedi Bulundu

Şişli'de bir çöp konteynerinde çarşafa sarılı başsız kadın cesedi bulundu. Olayın ardından polis incelemelerine devam ediyor ve cesedin kimliği tespit ediliyor.
Gündem

Barış Alper Yılmaz Müsabaka Öncesi Cezalı Duruma Düştü

Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz, Fatih Karagümrük karşılaşmasında gördüğü sarı kart nedeniyle gelecek maçta forma giyemeyecek.
Gündem

Bafra’da Pirinç Çuvallarının Altında Kalan İşçi Hayatını Kaybetti

Bafra'daki bir un fabrikasında gerçekleşen iş kazasında 48 yaşındaki işçi Hüseyin Torun hayatını kaybetti.
Gündem

Ordu’da Evinde Bulunan Kişinin Ölümü İnceleniyor

Ünye'de yaşayan bir kişi, annesiyle birlikte bulunduğu evde hayatını kaybetti. Olayın detaylarıyla ilgili investigation başlatıldı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.