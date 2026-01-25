Trabzonspor’dan Galatasaray’a Şaşırtan Yanıt Paylaşımı

Trabzonspor, Galatasaray’ın transfer listesinde yer alan Christ Oulai hakkında dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı öncesi yaptığı bir paylaşımda “Soyunma odamız hazır.” ifadesini kullanırken, paylaşımda 42 numaralı oyuncu Abdülkerim Bardakcı’nın da yer alması gözlerden kaçmadı.

TRABZONSPOR’DAN CEVAP

Bu paylaşımı alıntılayan Trabzonspor, sosyal medya üzerinden “Kendinizi bu kadar paralamayın. Konuya ilişkin yanıtımız ektedir.” şeklinde bir açıklama yaptı. Açıklamada, takımda 42 numarayı giyen Oulai’nın fotoğrafına yer verildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Trabzonspor’un gerçekleştirdiği bu paylaşım, sosyal medya platformlarında gündem haline geldi. Bu sezon Trabzonspor formasıyla 12 karşılaşmaya çıkan 19 yaşındaki Oulai, bu süreçte 2 gol atarken, 4 asist kaydetti.