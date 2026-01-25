Ordu’da Evinde Bulunan Kişinin Ölümü İnceleniyor

ordu-da-evinde-bulunan-kisinin-olumu-inceleniyor

Olay, Atatürk Mahallesi Yudum Sokak’ta bir sitede gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 38 yaşındaki Nazım Tursen Büberci’nin annesi, bir süredir kendisinden haber alamadığı oğlunu odasında hareketsiz bir şekilde yerde buldu.

ANNE DURUMU İHBAR ETTİ

Anne, oğlunu uyandırma girişimlerinde bulundu ancak herhangi bir sonuç alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletti. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri hemen olay yerine yönlendirildi.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Büberci’nin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ölüm haberinin ardından, Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Büberci’nin odasında detaylı bir araştırma gerçekleştirerek olayla ilgili incelemelere başladı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Malatya’da Husumetliler Arasında Bıçaklı Kavga

Malatya'da, husumetli iki aile arasında meydana gelen bıçaklı kavgada 3 kişi, 2'si ağır şekilde yaralandı.
Gündem

Çöp Konteynerinde Başı Olmayan Kadın Cesedi Bulundu

Şişli'de bir çöp konteynerinde çarşafa sarılı başsız kadın cesedi bulundu. Olayın ardından polis incelemelerine devam ediyor ve cesedin kimliği tespit ediliyor.
Gündem

Barış Alper Yılmaz Müsabaka Öncesi Cezalı Duruma Düştü

Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz, Fatih Karagümrük karşılaşmasında gördüğü sarı kart nedeniyle gelecek maçta forma giyemeyecek.
Gündem

Bafra’da Pirinç Çuvallarının Altında Kalan İşçi Hayatını Kaybetti

Bafra'daki bir un fabrikasında gerçekleşen iş kazasında 48 yaşındaki işçi Hüseyin Torun hayatını kaybetti.
Gündem

Trabzonspor’dan Galatasaray’a Şaşırtan Yanıt Paylaşımı

Trabzonspor, resmi sosyal medya hesapları üzerinden Christ Inao Oulai ile ilgili dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.