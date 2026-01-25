Ordu’da Evinde Bulunan Kişinin Ölümü İnceleniyor

Olay, Atatürk Mahallesi Yudum Sokak’ta bir sitede gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 38 yaşındaki Nazım Tursen Büberci’nin annesi, bir süredir kendisinden haber alamadığı oğlunu odasında hareketsiz bir şekilde yerde buldu.

ANNE DURUMU İHBAR ETTİ

Anne, oğlunu uyandırma girişimlerinde bulundu ancak herhangi bir sonuç alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletti. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri hemen olay yerine yönlendirildi.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Büberci’nin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ölüm haberinin ardından, Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Büberci’nin odasında detaylı bir araştırma gerçekleştirerek olayla ilgili incelemelere başladı.