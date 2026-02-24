Ebru K. Dosyasında Canlı Yayın Şoku Yaşandı

Türkiye’nin gündeminde önemli bir yer edinen Ebru K. dosyasında, canlı yayınlar sırasında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Star kanalında yayınlanan “Nur Viral ile Sen İstersen” programında uzun süredir tartışılan bu dosya, gelen itirafların ardından yeni bir aşamaya girdi. Manisa’da yaşayan Münevver K. (60), 1 Ekim 2025’te jandarmaya başvurarak, 2009 yılının Aralık ayında 17 yaşındaki kızı Ebru K.’nın kendi isteğiyle evden ayrıldığını ve o günden bu yana kendisinden bir daha haber almadığını belirtti. Bu ihbarın ardından, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

İTİRAFLAR SÜRECEK

Ebru K.’nın eski eniştesi Ufuk K. (55) ile yaşadığı ilişki ve hamile kalması iddiaları üzerine, soruşturmanın kapsamı genişletildi. Bu bağlamda, şüphelilerin kullandığı 25 GSM hattının HTS kayıtları, tanık ifadeleri, saha araştırmaları ve teknik takip sonucu gözaltına alınanlar arasında Ebru K’nın ablası Fatma K. (36), üvey kardeşleri Mustafa K. (46), Arif K. (42) ve eski eniştesi Ufuk K. yer aldı. Şüpheliler, Manisa, İzmir ve Kars’ta gerçekleştirilen operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı.

İLK İTİRAF GELDİ

Ebru K.’nın akıbeti ile ilgili olarak gözaltına alınan eski eniştesi Ufuk K., jandarma karakolunda verdiği ifadede genç kadını öldürdüğünü ve gömdüğünü itiraf etti. Şüphelinin darbeci ifadeleri ışığında, ekipler kazı çalışmaları başlattı.

ŞOK İTİRAF: FATMA K.’DAN DA GELDİ

Soruşturma sürecinde abla Fatma K.’nın, başlangıçta suçlamaları reddettiği öğrenildi. Ancak, canlı yayınlar boyunca yaşanan önemli bir gelişme ile Fatma K.’nın itirafta bulunduğu ve kardeşi Ebru K.’nın gömüldüğü yeri yetkililere gösterdiği ifade edildi.

KAZIDA CANSIZ BEDEN BULUNDU

Program devam ederken, yetkililerin eşliğinde yapılan kazı çalışmaları sonucunda, Fatma K.’nın tarif ettiği noktada Ebru K.’nın cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi. Bu olay kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, dosya Türkiye’nin en sarsıcı olaylarından biri haline geldi.

SÜREÇ YENİ BİR AŞAMAYA GEÇİYOR

23 Şubat sabahı, İzmir ve Kars’ta başlatılan eş zamanlı operasyonların ardından gelen itiraflar, olayın boyutunu tamamen değiştirdi. Adli makamların soruşturmayı derinleştirdiği ve olayın tüm yönlerinin aydınlatılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Şimdi tüm gözler hazırlamaya başlanacak adli raporlar ve savcılığın vereceği kararlara odaklanmış durumda.

