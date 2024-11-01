Ebru Ö.’nün Brezilya Tipi Popo Şoku!

DAVA SÜRECİ BAŞLADI

Almanya’da ikamet eden Ebru Ö., Türkiye’de ziyaret ettiği bir klinikte kendisine uygulanmış olan Brezilya tipi popo estetiği işlemi sonrası tazminat davası açma kararı aldı. Tazminat miktarını 5 bin 800 Euro olarak belirleyen Ebru Ö., operasyon sonrası yaşadığı olumsuz tecrübeleri detaylı bir şekilde dile getirdi.

YAŞADIĞI SIKINTILARI AÇIKLADI

Ebru Ö., Brezilya tipi popo işleminin kendisinde yaratmış olduğu sorunları teker teker açıkladı. Bu süreçte yaşadığı sıkıntılar, hem fiziksel hem de psikolojik sorunlara yol açtığını ifade etti. Ebru Ö., bu konudaki davayı açarak, deneyimlerinden kaynaklanan mağduriyetinin giderilmesini talep ediyor.