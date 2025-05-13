Ebubekir Şahin’den Yönlendirici Yayınlar Açıklaması: Haksızlık

PKK’NIN SİLAH BIRAKMA KARARI SONRASI AÇIKLAMA

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, terör örgütü PKK’nın silah bırakma ve fesih kararı sonrası bir açıklama yaptı. Şahin, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, bu süreci yönlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve güvenlik güçlerine teşekkür etti.

BARİŞ HEDEFİNE ORTAK BAĞLILIK

Şahin, ‘Terörsüz Türkiye’ hedefinin yalnızca bir güvenlik politikası olmadığını, aynı zamanda milletin huzur ve güven içinde yaşama hakkına duyulan ortak bağlılığın bir ifadesi olduğunu belirtti. Hedefin sabır, netlik ve tavizsiz bir duruşla adım adım hayata geçirildiğini vurguladı ve şöyle dedi: “Böyle hassas bir dönemde toplumumuz ortak akıl ve sorumluluk duygusuyla kenetlenmiştir.”

MEDYANIN SORUMLULUĞU

Ancak bazı medya organlarının gerçekle ilgisi olmayan, kasıtlı ve yönlendirici yayınlarla kamuoyunu yanıltmaya çalışmalarını bir sorumsuzluk örneği olarak nitelendirdi. Şahin, “Bu yayınlar barışı kucaklayan Türk halkına yapılan büyük bir haksızlıktır.” şeklinde konuştu.

DEVLETİN YAPTIRIM KARALILIĞI

Şahin, toplumsal birliğe zarar verme potansiyeli taşıyan bu yayıncılığın, terörle mücadelenin yalnızca güvenlik birimlerinin değil, basının, sivil toplumun ve tüm vatandaşların ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti. Devletin, yayıncılık etiğini yok sayan içeriklere karşı gerekli tüm idari ve hukuki yaptırımları kararlılıkla hayata geçireceğini belirtti. Şahin, “Milletimizin vicdanı provokasyonlara değil, hakikate kulak verir.” diyerek huzur, güven ve toplumsal istikrara katkı sunan yayıncılığın her türlü takdiri hak ettiğini kaydetti.