Eda Nur’un Ölümündeki İBB Çalışanları!

YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA VE OLAYIN DETAYLARI

Küçükçekmece’deki bir parkta İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin açtığı çukura düşerek yaşamını yitiren 5 yaşındaki Eda Nur Gezer’in ölümü hakkında hazırlanan soruşturma sona erdi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından oluşturulan iddianamede, Eda Nur Gezer’in ailesi olan Emrah Boduk ve Nurcan Gezer müşteki olarak yer alırken, toplamda 10 kişi sanık olarak gösterildi. İddianamede, 26 Nisan tarihinde, Eda Nur’un akrabalarıyla birlikte Menekşe Sahil Parkı’na pikniğe gittiği ve diğer akrabalarıyla oyun oynarken, park alanında İBB tarafından açılan bir çukura düştüğü ifade edildi. Açıklanan çukurun boyutları ise uzunluğunun 428 cm, genişliğinin 205 cm ve derinliğinin 135 cm olduğu belirtildi. Eda Nur hastaneye kaldırıldı fakat yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

TIP RAPORU VE SU ARIZASI İLE İLGİLİ BULGULAR

Adli Tıp Kurumu 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan raporda, “çocuğun suda boğulma dışında travmatik tesirle öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı, çocuğun zehirlenerek öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı, çocuğun ölümünün suda boğulma ve gelişen komplikasyonlar sonucu meydana gelmiş olduğu” ifade edildi. Soruşturma çerçevesinde yapılan araştırmalarda, Menekşe Sahil Parkı içindeki su arızasına dair İSKİ kayıtlarında herhangi bir su arıza kaydına rastlanmadığı ve park içindeki tesisat hatlarının bakımı konusunda İSKİ’nin sorumluluğunun olmadığı bilgisi paylaşıldı. Ayrıca, kazı çalışmasının Menekşe Sahil Parkı’ndan sorumlu olan İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı’na bağlı yüklenici İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. tarafından yapıldığı aktarıldı.

OLAY YERİNDEKİ GÜVENLİK SORUNLARI

İddianamede, olay yerinde yapılan incelemelerin sonucunda suyun yüzeyde fokurdayarak baloncuklar oluşturduğu, toprağın bazı noktalarında ise zeminin yumuşayıp balçık kıvamına geldiği kaydedildi. Ayrıca, olay yerinin yaklaşık 10-15 metre uzağında bir çocuk parkının bulunduğu vurgulandı. İncelemelerde, kazı alanının etrafının güvenlik amacıyla kapatılmadığı, giriş ve çıkışların engellenmediği, alınması gereken önlemlerin oluşturulmadığı, bölgede çukura düşme riski olan kişilerin bilgilendirilmesine yönelik herhangi bir tehlike işareti ve uyarı levhasının konulmadığı, yapılan kazı çalışmasının yetkin bir kişi tarafından denetlenmediği sonucuna ulaşıldı.