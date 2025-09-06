Ederson, Fenerbahçe’ye katıldığını açıkladı

EDERSON’UN MANCHESTER CITY’DEN VEDASI

Transfer döneminin son günlerinde Fenerbahçe’ye katılarak sekiz yıllık Manchester City kariyerine son veren Ederson, sözleşmesi sona erdikten sonra takım arkadaşları ve kulüp personeliyle vedalaşmak için Manchester’a geri döndü. Brezilyalı kaleci, kulübe veda ederken yaşadığı duygusal anları ve City’deki başarılarının kendisi için hangi anlamları taşıdığını anlattı.

MUHTEŞEM BİR DÖNEM

Kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada Ederson, “Benim için inanılmazdı. Sekiz sezonda altı Premier Lig şampiyonluğu. Son Premier Lig şampiyonluğundan sonra bir sunucuyla konuşmuştum ve dört yıl üst üste kazanmanın artık normal olduğunu söylemiştim! Ama bu normal değil.” diye konuştu. Bu ifadeleriyle kulübün başarılarına vurgu yaptı.

TARİH YAZAN BİR KULÜP

Futbol kariyerinin ilerleyen dönemlerinde takım arkadaşıyla birlikte tarih yazdığını ifade eden 32 yaşındaki portföy, “Başka hiçbir takım dört kez üst üste şampiyon olamadı. Biz tarih yazdık, takımım tarih yazdı. Oyuncular, teknik ekip, bu kulüp tarih yazdı.” şeklinde sözler sarf etti.

ANILARLA DOLU BİR DÖNEM

Ederson, Manchester City’deki anılarının hepsinin özel olduğunu belirterek, tek bir anıyı seçmenin zor olduğunu ifade etti. Kulübün, takım arkadaşlarının ve taraftarların kendisi için çok kıymetli olduğunu dile getiren Brezilyalı kaleci, “Birçok farklı hissim var. Buraya çok genç geldim ve bu formayı giyme hayallerim vardı. Çok çalışmak, her şeyimi vermek ve tecrübeli oyunculardan öğrenerek kupalar kazanmak gibi bir mentaliteye sahiptim.” dedi.

FUTBOLDA YENİ BİR SAYFA

City’deki hayallerinin gerçeğe dönüştüğünü ve bu anılarla dolu hayatından dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Ederson, Fenerbahçe transferi ile ilgili ise, “Sekiz yıl sonra ayrılmak zor, ev değiştirmek ve Türkiye’ye gitmek stresli ama mutluyum ve ailem de mutlu. Bu benim ve ailem için en iyi karar.” dedi.