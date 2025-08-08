Ederson İçin Teklif Yapıldı, Buruk İkna Ediyor

KALECİ TRANSFERİ KRİTİK GÜNDEM OLDU

Galatasaray, yeni sezon öncesinde kaleci transferi konusunda en önemli gündem maddesiyle karşı karşıya. Fernando Muslera’nın vedasından sonra, teknik direktör Okan Buruk, transfer listesinin başında bulunan Manchester City kalecisi Ederson’la bire bir bir görüşme yapıyor. İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla’nın aktardığına göre, Galatasaray yönetimi Ederson transferi için Manchester City’ye 5-6 milyon euro civarında bir teklif sundu. Ancak Premier Lig temsilcisi, daha yüksek bir bonservis bedeli talep ediyor.

KONSANTRASYON EDILEN TRANSFER STRATEJİSİ

Sarı-kırmızılılar, Ederson dışında diğer kaleci adaylarıyla olan görüşmelerini durdurdu. Bu durum, kulübün transfer stratejisinde kesin bir odaklanma sağlıyor. Ederson’un sözleşmesinin son yılına girmesi, Galatasaray’ın bu transferi uygun maliyetle tamamlama hedefini güçlendiriyor. Geçtiğimiz sezon Manchester City formasını giyen Ederson, 40 resmi maçta görev alırken 13 maçta kalesini gole kapatmayı başardı ve toplamda 54 gol yedi. Galatasaray, bu deneyimi Süper Lig ve Avrupa sahnesine taşımayı amaçlıyor.