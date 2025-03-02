Edip Akbayram Hayatını Kaybetti

EDİP AKBAYRAM’IN HAYATI

Edip Akbayram kimdir, kaç yaşında ve nereli soruları, usta sanatçının vefat haberi sonrası yoğun ilgi görüyor. Türk müziğinin önemli isimlerinden biri olan Edip Akbayram, sanat kariyeri ve müziği ile hafızalarda silinmez izler bırakmış bir sanatçı. Edip Akbayram, 29 Aralık 1950’de Gaziantep’te dünyaya geldi. Çok genç yaşta, henüz 9 aylıkken çocuk felcine yakalandı. İlköğretim ve ortaöğretimini Gaziantep Şahinbey Atatürk Lisesi’nde tamamladı ve burada kendi orkestrasını kurdu.

1968 yılında liseyi bitirip İstanbul’a giden Akbayram, orada müzik kariyerine yön verdi. Lise yıllarında kurduğu orkestrada, Pir Sultan Abdal ve Karacaoğlan’ın eserlerini seslendiriyordu. İlk plağını lise döneminde kaydetti; “Kendim ettim kendim buldum” adlı parçası ile müzik dünyasına adım attı. Bu plağının altında, “Siyah Örümcekler-Gaziantep Orkestrası” ve “Edip Akbayram ve Siyah Örümcekler” başlıklarıyla iki farklı versiyon çıktı.

1972 yılında, Aşık Veysel’in bir şiirinden esinlenerek yaptığı “Kükredi Çimenler” parçası ile gündeme geldi. Bu çalışması, Altın Mikrofon yarışmasında tanınmasını sağladı. Sanatçı, “Aldırma Gönül” ve “Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz” gibi hit şarkıları ile büyük başarı elde ederek, altın plak kazandı ve birçok ödül aldı. Ayrıca 1974 yılında Dostlar Orkestrası’nı kurarak Anadolu rock müziğinin öncülerinden biri haline geldi.

VEDA

Ancak, Akbayram’ın müzik yolculuğu 1981-1988 yılları arasında TRT’de yayınlanan bestelerinin yasaklanması ile kesintiye uğradı. Uzun bir hastalık sürecinin ardından, 4 Ocak’tan bu yana tedavi gören Edip Akbayram, çoklu organ yetmezliği nedeniyle bugün saat 19.30’da hayatını kaybetti. Unutulmaz eserleri ve katkılarıyla Türk müziğinde bıraktığı izler, her zaman hatırlanacak.