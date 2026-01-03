Edirne’de Euro Kullanımına Geçiş Süreci Başladı

Bulgaristan, 1 Ocak 2026 itibarıyla euro para birimine geçiş sürecini tamamladı. Leva kullanımının sona ermesiyle Edirne’ye alışveriş amacıyla gelen turistler, yeniliklere adapte olmaya çalışırken, kent esnafı da tabela değişikliklerine giderek euro ibaresini ön plana çıkardı.

TABELALARDAN LEVA KALDIRILDI

Kentte, Bulgarların yoğun ilgi gösterdiği Ulus Pazarı’nda esnaf geçiş döneminde müşterilerini ağırlarken, yılın ilk pazarında büyük bir kalabalık yaşandı. UPEK Başkanı Yüksel Barış Atkoşan, “1 Ocak itibarıyla artık Bulgaristan levasının kullanılmayacağını” belirterek, “Leva yerine Avrupa Birliği para birimi euro kullanılacak Bulgar müşteriler tarafından. Tabii ki paranın tedavülden kalkması çok mümkün değil ilk etapta. Sanıyorum birkaç yıl yine Merkez Bankası şubelerinde veya banka şubelerinde levanın euroyla değişimi sağlanacaktır. Bu noktada Bulgar müşterilerin zaten buna hazırlıklı olduklarını tahmin ediyoruz. Çünkü bugün de yine yoğun bir Bulgar müşteri akını var. Her zaman olduğu gibi alışverişlerinde ilk tercihleri Edirne Ulus Pazarı. Bu da hem bizim için hem ülke ekonomisine katkı için mutluluk verici bir durum.” ifadelerini kullandı.

BULGAR MÜŞTERİLER HAZIRLIKLI

Atkoşan, esnafın sürece hazırlıklı olduğunu belirterek, “Esnaf bu noktada tabii ki muhtemelen leva alımından imtina edecektir. Bunu bilen Bulgar müşteriler zaten buraya levayla değil euroyla geleceklerdir. Gördüğümüz kadarıyla geçiş noktasında çok büyük bir problem yok. Bunu Bulgar müşterilerin bugünkü yoğunluğundan anlayabiliyoruz. Muhtemelen hazırlıklı geldiklerini de tahmin ediyoruz. Bu birdenbire gelişen bir süreç değil sadece takriben 1 yıldan beri Bulgar müşteriler buna hazırlıklarını yapıyorlar. Dolayısıyla bunun da bir milat olduğunu onlar da biliyorlar. Bugünkü yoğunluktan da Bulgar müşterilerin hazırlıklı olarak geldiğini görüyoruz.” şeklinde konuştu.

TABELALARDA YENİ DÜZENLEME

Esnaf Salih Mızrak, tabelalarını hem leva hem de euro olarak düzenlediklerini ifade ederek, “Bulgar vatandaşları aslında buna hazırlıklı. Onların altyapıları da vardı. Bir seneden beri bekliyoruz. Biz şu anda tabelalarımızı hem leva hem de euro olarak yazıyoruz. Şu anda hem leva geçerli hem de euro geçerli. Yani bizim için sıkıntı yok.” dedi. Mızrak, fiyatların Edirne’de daha uygun olduğunu belirterek, “Mesela burada 15 euroya alacağı eşofman takımını orada 75 euroya alacak.” ifadelerini kullandı.

ZORLUKLAR YAŞANABİLİR

Bulgaristan’dan alışveriş için gelen Ayten Mehmekaye, levanın kalkmasının zorluklar getirdiğini belirterek, “Levanın kalkması çok zor geldi insanlara. Çok değişik bir şey. Bence insanlar şaşıracak çok, yapılacak bir şey yok. Alışverişlerde bir müddet zorlanacağız.” dedi.

BULGAR HALKI EURO İLE GELİYOR

Sevgül Salihibrahim, “Birinci ayın sonuna kadar levayla alışveriş yapabiliyorsun. Ondan sonra sırf euroya geçiliyor.” ifade ederek, “Bu süreç Bulgaristan halkını biraz sarsacak bence, zorlayacak. Edirne’ye gelirken de artık yanımıza euro alıp geliyoruz alışveriş için. Bugün bakıyorum pazarda esnaf euroyla alışveriş yapıyor, leva kalkmış artık.” diye sözlerine son verdi.