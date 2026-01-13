Edirne’de Gizli Buzlanma Zincirleme Trafik Kazası Yarattı

Edirne’nin Atatürk Mahallesi’nde zincirleme trafik kazası gerçekleşti.

Şehir İçi Yolcu Minibüsü ve Diğer Araçlar Çarpıştı

Edinilen bilgilere göre, Turan Dursun Caddesi üzerinde şehir içi yolcu minibüsünün yanı sıra bir otomobil, motosiklet ve hafif ticari aracın karıştığı bir zincirleme kaza meydana geldi. Gizli buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden araçlar birbirine çarparak kazaya sebebiyet verdi.

Olay Yerinde Güvenlik Önlemleri Alındı

Kaza ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Geçici olarak güvenlik önlemleri alan polis, kazanın yaşandığı alanda detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. Can kaybı veya yaralanmanın olmadığı kazada, araçlarda belirgin bir maddi hasar ortaya çıktı.