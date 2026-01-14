Edirne’de Hırsızlık Şüphelisi Tek Tek Takip Edildi

edirne-de-hirsizlik-suphelisi-tek-tek-takip-edildi

Edirne’de HIRSIZLIK YAPAN ŞAHIS YAKALANDI

Edirne’de bir dizi iş yerinde hırsızlık gerçekleştiren şüphelinin, olaylardan önce caddelerde rahat bir şekilde gezdiği ve gireceği yerleri önceden belirlediği güvenlik kameralarının görüntüleriyle ortaya çıktı. Saraçlar Caddesi ile Ayşekadın ve Karaağaç bölgelerinde meydana gelen hırsızlık olayları sonrası başlatılan incelemeler, şüphelinin gece saatlerinde iş yerlerini kontrol ederek uygun zamanı beklediğini ortaya koydu.

TEKNİK TAKİP SONUCU YAKALANDI

Olay yerlerindeki güvenlik kameralarında, şüphelinin soğukkanlı duruşu dikkat çekti. Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 gün süren yoğun teknik ve fiziki takibin ardından, şüphelinin hareketlerini adım adım izleyerek ardından sabah saatlerinde Ayşekadın semtinde bir tekel bayisinde yakaladı.

EMNİYETTE İŞLEMLERİ YAPILDI

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin yapılması amacıyla emniyete götürüldü.

