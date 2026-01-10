Edirne’de Kimyasal İddiaları Üzerine Başkan Gencan Açıklama Yaptı

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, “içme suyuna kimyasal madde karıştı” yönündeki iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

ASIL OLAYIN ÜZERİNE GİDİLECEK

Başkan Gencan, “Bunları yapanlara da vatandaşı bu kadar tedirgin etmeye, çocuklarımızı böyle üzmeye kimsenin hakkı yok. Biz bu konu için savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Bu konunun üzerine ciddiyetle eğileceğiz. Birkaç tespitimiz var zaten. Eminim başsavcılığımız da savcılığımız da bu konuda hassas bir çalışma yürüyecek. Kimsenin vatandaşı bu şekilde panikletip mutsuz etmeye hakkı yok” diye konuştu.

HALK SAĞLIĞINA HASSASİYET VURGUSU

Edirne’de bu sabah saatlerinde yayılan içme suyuna kimyasal madde karıştığı iddiasının gerçek olmadığını ifade eden Gencan, “Gerçekten şunda büyük bir hassasiyet rica ediyorum. Her türlü şey paylaşılabilir, birçok şey gördük bu süreçte ama halk sağlığıyla, özellikle böyle salgın döneminin çok yoğun olduğu, çocuklarımızın hastanelerde olduğu bir dönemde insanlar bir anda panikleyebiliyor” şeklinde konuştu.

SUSUZLUK BİLİNCİ VE GÜVENLİK

Edirnelilere bu konuda özverili bir şekilde hizmet sunulduğunu ifade eden Gencan, “Biz elimizdeki verilerle birlikte hareket ediyoruz. Oldu ki herhangi bir aksilik olduğu varsayılırsa, o suyu şehre vermeyiz. Halk sağlığını bu şekilde birebir etkileyen bir konudaki hassasiyetimiz gerçekten çok yüksek. O yüzden böyle haberlere itibar edilmemesini rica ediyorum” dedi.