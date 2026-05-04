Edirne’de Moldova Plakalı Araçta Uyuşturucu Operasyonu

edirne-de-moldova-plakali-aracta-uyusturucu-operasyonu

Sınırda KAÇAKÇILIK GİRİŞİMİNE MÜSAMAHA YOK

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini engellemeye yönelik gerçekleştirdikleri operasyonlarla dikkat çekiyor.

Yapılan çalışmalar neticesinde, Edirne Gişeler mevkiinde İstanbul yönüne giden Moldova plakalı bir araç durduruldu.

90 KİLO SKUNK ELE GEÇİRİLDİ

Araç içerisinde gerçekleştirilen aramada, 90 kilo 200 gram ağırlığında skunk maddesi tespit edildi.

Bunun yanında, araçta suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 5 euro ve 3 dolar para bulundu.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyon esnasında Moldova uyruklu V.C. ve P.A. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında “uluslararası uyuşturucu madde imal ve ticareti” suçlamasıyla işlem başlatıldığı bildirildi.

Şüphelilerin, gerekli işlemlerin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Galatasaray’da Başkanlık Seçimi Süreci Başlıyor

Galatasaray Divan Başkanlığı, Dursun Özbek'in seçimde tek aday olarak yer alacağını ve başka başvurunun bulunmadığını belirtti, böylece seçim süreci sona erdi.
Gündem

İran’da Dolar Tarihi Zirveye Yerleşti

İran'da, ABD ile gerginliklerin artması nedeniyle dolar, ulusal para karşısında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
Gündem

Sudakov’un Futboldan Bıktığına Dair Şok Açıklama

Ukraynalı gazeteci Mykhailo Spivakovsky, Benfica'nın kiralık yıldızı Sudakov'un futbol oynamaktan bıktığını duyurdu. 23 yaşındaki oyuncunun durumu, dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendirildi.
Gündem

Şampiyonlar Ligi Finali İçin Son Mücadeleler Başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi finali için heyecan artıyor; rövanş karşılaşmaları 5 ve 6 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Gündem

Usulsüzlük İddiaları Üzerine Maç Soruşturması Başlatıldı

Kurtalanspor ve Şırnak Petrolspor arasında oynanan maçta usulsüzlük iddiaları üzerine resmi soruşturma açıldı. Olayla ilgili detaylar merakla bekleniyor.