Edirne’de Moldova Plakalı Araçta Uyuşturucu Operasyonu

Sınırda KAÇAKÇILIK GİRİŞİMİNE MÜSAMAHA YOK

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini engellemeye yönelik gerçekleştirdikleri operasyonlarla dikkat çekiyor.

Yapılan çalışmalar neticesinde, Edirne Gişeler mevkiinde İstanbul yönüne giden Moldova plakalı bir araç durduruldu.

90 KİLO SKUNK ELE GEÇİRİLDİ

Araç içerisinde gerçekleştirilen aramada, 90 kilo 200 gram ağırlığında skunk maddesi tespit edildi.

Bunun yanında, araçta suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 5 euro ve 3 dolar para bulundu.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyon esnasında Moldova uyruklu V.C. ve P.A. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında “uluslararası uyuşturucu madde imal ve ticareti” suçlamasıyla işlem başlatıldığı bildirildi.

Şüphelilerin, gerekli işlemlerin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.