Edirne’de Otobüs Kazasında Yedek Şoför Hayatını Kaybetti

edirne-de-otobus-kazasinda-yedek-sofor-hayatini-kaybetti

SÜRÜCÜNÜN HATALI MİKROVİTESİ CAN ALDI

Edirne’de bir otobüsün sürücüsünün yanlış vitese girmesi sonucu meydana gelen kazada yedek şoför M.A. yaşamını yitirdi, muavin Ü.C. ise yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Edirne Otogarı’ndaki peronda gerçekleşti.

OTOBÜS GERI YÖNÜNDE HAREKET ETTİ

35 CBR 229 plakalı otobüsün şoförü O.B., perondan çıkmak için geri manevra yapmaya çalıştı. Bu esnada yanlışlıkla ileri vitese alarak hareket eden otobüs, yedek şoför M.A. ile muavin Ü.C.’ye çarptı. Kazanın sonucunda M.A. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, Ü.C. hafif yaralandı.

OLAY YERİNDE ACİL YARDIM MÜDAHALESİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri gelmeden önce, bir sağlık görevlisi M.A.’ya kalp masajı uyguladı. Yaralılar, ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne taşındı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen M.A. hayatını kaybederken, Ü.C.’nin tedavi süreci devam ediyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak otobüs şoförü O.B., ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazaya ilişkin resmi bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.

