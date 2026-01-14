Edirne Emniyetinden İstanbul’da Koordineli Operasyonlar

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul’da gerçekleştirilen koordineli operasyonlar neticesinde çeşitli suçlardan toplam 33 ayrı aranma kaydı bulunan bir şahsı yakaladı. Bu şahıs hakkında 79 yıl 6 ay hapis cezası ile 19 bin 940 TL adli para cezası olduğu ve 11 farklı dosyadan ifadesi alınmak üzere aranma kaydının bulunduğu bildirildi. Aynı operasyonlar sırasında dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, kamu görevlisi olarak tanıtma suretiyle dolandırıcılık ve karşılıksız yararlanma suçlarından aranmakta olan bir diğer şahıs da gözaltına alındı. Bu şahısın 6 yıl 6 ay hapis cezası, 152 bin 600 TL adli para cezası ile 2 ifadeye yönelik aranma kaydının olduğu öğrenildi.

İSTANBUL’DA YAKALANAN İKİ ŞAHIS

İstanbul’da düzenlenen operasyonlar çerçevesinde toplamda iki şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca, Edirne’de yapılan başka bir operasyonda bina içinde muhafaza altında tutulmuş eşyadan hırsızlık suçundan 20 yıl 4 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs da ekipler tarafından yakalandı.

Çok sayıda suçtan aranan toplam 3 şahıs, emniyet işlemlerinin ardından gerekli yasal işlemler için adli mercilere sevk edildi. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçlularla mücadele kararlılığını sürdüreceğini açıkladı.