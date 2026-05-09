Edirne’de Yurt Dışına Kaçmaya Çalışan 4 FETÖ Şüphelisi Tutuklandı

Edirne’de DÜZENLENEN OPERASYONDA 4 FETÖ/PDY ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

Edirne’de meydana gelen olayda, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, yasadışı yollarla yurt dışına kaçma girişiminde bulunan dört FETÖ/PDY şüphelisi gözaltına alındı. Bu operasyonda, şüphelilerin organizatörü olduğu düşünülen bir kişinin de yakalandığı belirtildi.

POLİS EKİPLERİ ŞÜPHELİ ARACI DURDURDU

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, Keşan-Malkara kara yolundaki Dr. Sadık Ahmet Köprülü Kavşağı’nda şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

ARAÇTA YAPILAN İNCELEME SONUCUNDA GÖZALTILAR GERÇEKLEŞTİ

Araçta gerçekleştirilen detaylı inceleme sonucunda, yasa dışı yolla yurtdışına çıkmaya çalıştıkları değerlendirilen FETÖ/PDY şüphelileri A.A., H.K., S.Ç. ve M.G. ile organizatör olarak nitelendirilen K.O. yakalanarak gözaltına alındı.

ADLİ SÜREÇ BAŞLADI

Emniyet kapsamındaki işlemleri tamamlanan toplam beş şüpheli, adliyeye sevk edildi. Hakimlik karşısına çıkan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

