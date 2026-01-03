Edirne’deki Esnaftan Euro İbaresiyle Hazırlık Süreci

Bulgaristan, Avrupa Birliği’ne geçiş sürecinde 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla euroya geçiş yapıyor. Bu gelişmeyle birlikte, Bulgaristan’dan Edirne’ye alışverişe gelen turistler yeni duruma adapte olmaya çalışırken, şehirdeki esnaflar da tabelalarındaki leva ibaresini kaldırarak euro ibaresini kullanmaya başladı.

TABELALARDA YENİ DÜZEN

Edirne’nin en yoğun alışveriş yerlerinden biri olan Ulus Pazarı’nda esnaflar, Bulgar müşterilerine bu geçiş döneminde hizmet verme çabası içindeyken, yılın ilk pazarında yoğun bir kalabalık oluştu. UPEK Başkanı Yüksel Barış Atkoşan, “Leva yerine Avrupa Birliği para birimi euro kullanılacak Bulgar müşteriler tarafından. Tabii ki paranın tedavülden kalkması çok mümkün değil ilk etapta. Sanıyorum birkaç yıl yine Merkez Bankası şubelerinde veya banka şubelerinde levanın euroyla değişimi sağlanacaktır.” şeklinde bilgi verdi. Atkoşan, Bulgarların alışveriş için Edirne’yi tercih ettiklerini vurgulayarak, birçok Bulgar’ın duruma hazırlıklı olduğuna dikkat çekti.

ESNAFIN PREPARATLARI

Atkoşan, esnafın sürece iyi bir şekilde hazırlandığını belirterek, “Esnaf bu noktada tabii ki muhtemelen leva alımından imtina edecektir. Bunu bilen Bulgar müşteriler zaten buraya levayla değil euroyla geleceklerdir.” dedi. Gözlemlerine göre, geçiş sürecinde büyük bir sorunun olmadığını ifade eden Atkoşan, Bulgar müşterilerin alışveriş alışkanlıklarını sürdürdüklerini ve birçok kişinin önceden hazırlık yaptığını düşündüğünü söyledi.

Esnaf Salih Mızrak ise, hem leva hem de euro ile alışveriş yapılabildiğini belirtirken, “Biz şu anda tabelalarımızı hem leva hem de euro olarak yazıyoruz. Şu anda hem leva geçerli hem de euro geçerli. Yani bizim için sıkıntı yok.” dedi. Mızrak, Bulgar müşterilerin alışveriş yaparken fiyat farklarından etkilenmediğini, Edirne’nin güvenilir bir pazar olması nedeniyle müşteri akışının devam ettiğini aktardı.

ALIM GÜCÜ VE ZORLANMALAR

Bulgaristan’dan gelen Ayten Mehmekaye, geçiş sürecinin insanları zorlayabileceğini ifade ederek, “Levanın kalkması çok zor geldi insanlara. Alışverişlerde bir müddet zorlanacağız.” şeklinde konuştu. Salihibrahim ise, “Artık yanımıza euro alıp geliyoruz alışveriş için.” diyerek, Bulgaristan halkının duruma alışmaya başladığına dikkat çekti.