Edirne’deki İçme Suyu Kimyasal İddiaları Reddedildi

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, “içme suyuna kimyasal madde karıştı” yönündeki iddiaların asılsız olduğunu duyurdu. Gencan, “Bunları yapanlara da vatandaşı bu kadar tedirgin etmeye, çocuklarımızı böyle üzmeye kimsenin hakkı yok. Biz bu konu için savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Bu konunun üzerine ciddiyetle eğileceğiz. Birkaç tespitimiz var zaten. Eminim başsavcılığımız da savcılığımız da bu konuda hassas bir çalışma yürüyecek. Kimsenin vatandaşı bu şekilde panikletip mutsuz etmeye hakkı yok” açıklamasında bulundu.

İDDİALAR ASILSIZ

Edirne’deki içme suyuna kimyasal madde karıştığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade eden Gencan, sabah saatlerinde bu konuyla ilgili yayılan mesajların halkı tedirgin edici unsurlar taşıdığını belirtti. Gencan, “Gerçekten şunda büyük bir hassasiyet rica ediyorum. Her türlü şey paylaşılabilir, birçok şey gördük bu süreçte ama halk sağlığıyla, özellikle böyle salgın döneminin çok yoğun olduğu, çocuklarımızın hastanelerde olduğu dönemde insan bir anda panikler” dedi.

HALK SAĞLIĞI HER ŞEYDEN ÖNCE

Edirneli vatandaşlara seslenen Gencan, “Edirne Belediyesi tüm ölçüm ve değerlendirmelerini yapıyor. Oldu ki aksilik olduğu varsayılsa, zaten o suyu şehre vermeyiz. Halk sağlığını bu şekilde birebir etkileyen bir konudaki hassasiyetimiz gerçekten çok yüksek. O yüzden böyle haberlere itibar edilmemesini rica ediyorum” ifadelerini kullandı.

BELEDİYE CİDDİYETLE İNCELEME YÜRÜTECEK

Edirne Belediye Başkanı, bu konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını ve meselenin üzerine ciddiyetle eğileceklerini sözlerine ekledi. “Kimsenin vatandaşı bu şekilde panikletip mutsuz etmeye hakkı yok,” diye vurguladı.

