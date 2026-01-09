Edirne Otogarı’ndaki Kazada Yedek Şoför Hayatını Kaybetti

Edirne’de OTOBÜS KAZASI: Bir ölü, bir yaralı

Edirne’deki bir otobüs kazasında, sürücünün yanlış vitese alması sonucunda yedek şoför M.A. hayatını kaybetti, muavin Ü.C. ise yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Edirne Otogarı’ndaki peronda gerçekleşti. 35 CBR 229 plakalı otobüsün sürücüsü O.B., geri manevra yapmak isterken aracı yanlış vitese alarak ileri doğru hareket ettirdi.

ÇARPIŞMA VE YARALANMA

İleri hareket eden otobüs, yedek şoför M.A. ve muavin Ü.C.’ye çarptı. Bu kaza sonucunda M.A. ağır yaralanırken, Ü.C. hafif yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri gelene kadar, çevredeki bir sağlık görevlisi M.A.’ya kalp masajı yaptı.

HASTANE SÜRECİ

Yaralılar, ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. M.A. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Ü.C.’nin tedavisinin sürdüğü bildirildi. Olayın tanığı olan otobüs sürücüsü O.B., ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü ve kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.