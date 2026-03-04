İspanya’dan ABD’ye Sert Tepki: Ticari İlişkiler Kesilecek

ispanya-dan-abd-ye-sert-tepki-ticari-iliskiler-kesilecek

ABD VE İSRAİL’İN İRAN SALDIRILARI DÜNYAYI KARMAŞAYA SÜRÜKLÜYOR

ABD ile İsrail’in İran’a yönelik başlattığı askeri operasyonlar, dünya genelinde kaosa neden oluyor. Uluslararası hukuka aykırı şekilde başlayan bu müdahaleler, Körfez ülkelerini misillemelerle doğrudan etkilerken, enerji ve lojistik sektörleri de krize giriyor. ABD ve İsrail’e tepkilerin sınırlı kalmasının yanı sıra, Avrupa’dan en net karşıt ses İspanya’dan yükseldi. Gazze’deki olaylara karşı sert bir şekilde duran İspanya, bu sefer de ABD’ye meydan okudu.

İSPANYA, ABD ÜSLERİNİ KULLANMASINA İZİN VERMEDİ

İran’a yönelik saldırılarda ABD’nin üslerini kullanmasına müsaade etmeyen İspanya, bu nedenle ABD Başkanı Donald Trump’ın uyguladığı ekonomik ve ticari yaptırımlar ile karşı karşıya kaldı. Trump, bazı Avrupa ülkelerinin kendilerine yardımcı olduğunu, bazılarının ise yardım etmediğini belirterek, “İspanya korkunç davrandı. Hatta (ABD Hazine Bakanı) Scott’a İspanya ile tüm işleri kesmesini söyledim.” dedi. Ayrıca, Avrupa ülkelerinin savunma harcamaları için yüzde 5 ödeme hedefini desteklemediklerini ifade eden Trump, “İspanya yapmadı.” diyerek eleştirilerini sürdürdü.

ESKİ DOSTLUKLAR YERİNİ GERİLİME BIRAKTI

Trump, İspanya’nın üslerini kullanmalarına izin vermediğini belirtirken, “Ama sorun değil, onlara ihtiyacımız yok.” ifadesini kullandı. İspanya’nın NATO dahilindeki yüzde 5 hedefini reddettiğine dikkat çekerken, “İspanya ile tüm ticari ilişkilerimizi keseceğiz.” açıklamasıyla gerilim tırmandı.

SİYASİ CEVAP: “ŞANTAJI KABUL ETMİYORUZ”

Trump’ın açıklamalarına yanıt veren İspanya Başbakan Yardımcısı, Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanı Yolanda Diaz, basit bir dille, “İspanya, saldırgan bir ülkeden gelecek şantajı veya ders verme girişimlerini kabul etmeyecektir. Biz bir barış ülkesiyiz.” şeklinde karşılık verdi. ABD’nin müttefiklik ilişkisini sorgulayan Diaz, “Eğer Amerika Birleşik Devletleri bir müttefik istiyorsa, öncelikle egemenliğimize ve uluslararası hukuka saygı göstermelidir.” dedi.

TARİHİ DERS: IRAK SAVAŞI UNUTULMADI

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, bu gerginlik üzerine yaptığı konuşmada, ABD’nin Irak savaşını hatırlattı. Savaşın gerekçelerinin yanlış olduğunu savunan Sanchez, “23 yıl önce, başka bir ABD yönetimi bizi Orta Doğu’da bir savaşa sürükledi.” ifadelerini kullanarak, bu tür müdahalelerin tehlikesine dikkat çekti. Irak Savaşı’nın yarattığı yıkıcı sonuçları vurgulayan Sanchez, bu tür eylemlere karşı olduklarını yineledi.

“SAVUNMA HARCAMALARINDAKİ BAŞARISIZLIKLARINI SAVAŞLA KAPATAMAZLAR”

Sanchez, hükümetlerin insan yaşamlarını iyileştirmek için mevcut olduğunu belirterek, “İspanya bu savaşa karşıdır.” dedi. Buna ek olarak, liderlerin, savaşı bahane ederek toplumun sorunlarından kaçmaya çalışmasının kabul edilemeyeceğini dile getirdi. “İspanya, bu pozisyondan asla vazgeçmeyecek.” diyerek kararlılığını vurguladı.

