İsrail Saldırıları Can Kaybını 72 Bin 117 Yükseltti

İsrail, 10 Ekim’de uygulamaya alınan ateşkese ve Ramazan ayına rağmen Gazze Şeridi’ndeki saldırılarına devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, son 24 saat içerisinde İsrail ordusunun gerçekleştirdiği saldırılarda bir kişi yaşamını yitirirken, üç kişi de yaralandı.

CAN KAYBI 72 BİN 117’YE YÜKSELDİ

Ateşkesin başladığı günden bu yana Gazze’deki İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 633’e, yaralı sayısı ise 1,703’e ulaştı. Ayrıca, enkaza müdahale eden ekiplerce kurtarılan kişi sayısı 753 olarak bildirilmiştir. 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında toplam can kaybı 72,117’ye, yaralı sayısı ise 171,801’e çıktı.