Edirne Sınırında FETÖ Üyelerine Operasyon: 330 Yakalandı

FETÖ ÜYELERİ SINIRDA YAKALANIYOR

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensupları, 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişiminin ardından Edirne üzerinden Avrupa ülkelerine kaçma girişiminde bulunuyor. Söz konusu şüpheliler arasında meslekten ihraç edilen asker, hakim, savcı, öğretmen, polis ve akademisyenlerin bulunduğu tespit edildi. Geçtiğimiz yıl Edirne’de, Avrupa’ya kaçmaya çalışan 330 FETÖ şüphelisi kolluk kuvvetleri tarafından yakalandı. 15 Temmuz’dan bu yana ise Edirne üzerinden yurtdışına çıkmaya çalışan yaklaşık 4 bin 500 kişi gözaltına alındı.

YAKALAMALAR SINIRDA GERÇEKLEŞİYOR

54. Mekanize Piyade Tugayı, 4. Mekanize Piyade Tugayı, Edirne Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazen düzensiz göçmenlerin arasına sızan veya PKK, MLKP gibi terör örgütleriyle iş birliği yaparak kaçmaya çalışan çok sayıda FETÖ zanlısını sınır geçmeden yakaladı. Bu yakalamalar, sınır güvenliğinin önemi ve terörle mücadele çabalarının bir yansıması olarak öne çıkıyor.

ÜST DÜZEY FETÖ ÜYELERİ SINIRDA TUTUKLANDI

Ankara Gazi Orduevi’nde darbe girişimi gecesi bir düğüne katılan dönemin Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi’yi alıkoyarak Akıncı Üssü’ne götüren Halil Kumcu, 2017 yılında hudut birliklerince sınırı geçmeye çalışırken yakalanmış ve tutuklanmıştı. Ayrıca, “Halkı Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı silahlı isyana tahrik etme” suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezası bulunan kapatılan Nokta dergisinin yöneticisi Murat Çapan da sınır hattından kaçarken yakalanmış ve cezaevine gönderilmişti.

Edirne’de, örgütün sözde “İstanbul eyalet büyük bölge talebe mesulü” avukat E.Y. dahil 3 FETÖ şüphelisi, Kasım 2020’de Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandı ve tutuklandı. 2022 yılının Haziran ayında ise FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yeğeni Sümeyye Gülen, Meriç Nehri’ni geçerek Yunanistan’a kaçma girişiminde bulunurken yakalandı. Sümeyye Gülen ile birlikte 4 FETÖ üyesi tutuklandı.

Edirne Sınırında FETÖ Üyelerine Yönelik Operasyonlar

2025 yılında da FETÖ üyesi bazı kişilerin Edirne'den yurtdışına kaçma girişimleri devam etti. Güvenlik güçleri, 4 bin 500 şüpheliyi gözaltına aldı.
