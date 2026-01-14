Yavaş’tan Siyasetçilere Su Kesintisi Açıklaması

Yavaş, bazı siyasetçiler ve yorumcuların su kesintileri üzerinden kamuoyunu yanıltmaya çalıştıklarını ifade ederek, “Televizyonlarda ve sosyal medyada en çok konuşanların ortalama 20 metreküp, hatta 37 metreküp su tükettiğini görüyoruz. Hepsini dezenformasyondan savcılığa vereceğiz” dedi.

DSİ PROJELERİ VE SU RAPORU

Yavaş, geçmiş dönemde Devlet Su İşleri’nin ASKİ’ye ilettiği 16 projenin kendi görev sürelerinde tamamlandığını açıkladı. Ayrıca 2029 yılında kuraklık yaşanmasa bile nüfus artışının su kaynaklarını etkileyeceğine dair bir rapor hazırlandığını, fakat resmi geri dönüş alamadıklarını kaydetti.

ANKARA EN KURAK DÖNEMİNİ YAŞIYOR

Küresel iklim krizine vurgu yapan Yavaş, Akdeniz Havzası’nın dünyanın en hızlı kuruyan bölgelerinden biri olduğunu ve Ankara’nın tarihsel açıdan en kurak dönemlerinden birini geçirdiğini belirtti.

200 GÜNLÜK SU VURGUSU

Ankara’nın eldeki suyun yaklaşık 200 günlük yetecek miktarda olduğunu hatırlatan Yavaş, mevcut suyun musluklara ulaştırılamadığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

SU KESİNTİLERİ SINIRLI

Yavaş, Ankara genelinde geniş çaplı bir su kesintisi yaşanmadığını, yalnızca Keçiören, Yenimahalle, Mamak’ın yüksek kesimleri, Lalahan ve Pursaklar bölgelerinde zaman zaman sıkıntı yaşandığını kabul ederek, “Bu bölgelerde mağduriyet yaşayan yurttaşlardan özür diliyorum” ifadelerini kullandı.

GÖKÇEK’E GÖNDERMELİ SÖZLER

İsim vermeden eski büyükşehir belediye başkanını eleştiren Yavaş, “Halkın karşısına çıkacak yüzü olmayanlar ABB hakkında dezenformasyon yapıyor. Katır defterdar olmuş, eşek mühürdar olmuş” şeklinde konuştu.

GÜNLÜK SU MİKTARI

ASKİ’nin günlük su üretim miktarının 1 milyon 240 bin metreküp olduğunu belirten Yavaş, “Bu rakam hiçbir zaman altına düşmedi. ‘Ankara halkı susuz bırakıldı’ diye bir durum yok” diye ekledi.

