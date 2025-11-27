Edirne Valisi Sezer Minia Edirne Projesini Açıkladı

Edirne Valisi Yunus Sezer, İl Genel Meclisi’nde 2026 bütçe görüşmelerine katılarak, meclis üyelerine devam eden projeler ve çalışmalar hakkında bilgi verdi. Sezer, 2025 yılında gerçekleştirilen çalışmalara dikkat çekerek, Keşan ve Enez ilçeleri kıyısındaki Saros Körfezi sahiline önemli alanlar tahsis edildiğini ifade etti. Ayrıca, 3 Haziran’da Su Altı Tarih Müzesi’ne batırılan M62 T model tankın İbrice Limanı’nın dalış turizminin merkezi haline geldiğini belirtti.

İBRİCE LİMANI’NDA YENİ PROJELER

Vali Sezer, kentin kültürel mirasını temsil eden ‘Minia Edirne’ isimli minyatür şehir projesinin de İbrice Limanı’nda gerçekleşeceğini duyurdu. İbrice Limanı ile ilgili sürdürülen düzenleme çalışmaları hakkında bilgiler veren Sezer, “Dalış turizmi denilince ilk aklımıza İbrice geliyor ve burada yapılan her işlemden olumlu geri dönüşler aldık. Burada dalış turizmi merkezi olmasını sağlamak adına, belirli standartların sağlanması gerekiyor ki buraya gelenler kendilerini güvende hissedebilsin ve kaliteli hizmet alabilsin. Otopark alanlarını düzenledik. Minia Edirne projemiz ile Edirne’nin kültürel değerlerini taştan yaparak, gelecek yıl orada bir batık şehir oluşturmayı düşünüyoruz” dedi.

KATI TEDBİRLER GÜNDEME GELİYOR

Saros Körfezi’ndeki atıkların denize deşarjı konusunda daha sıkı önlemler alacaklarını belirten Vali Sezer, “Denize deşarj noktasında ve kanalizasyon sistemlerinde daha fazla önlem almamız gerekiyor. Belediyelerimizin bu konudaki çalışmalarını hızlandırması önemli. Tuz Gölü konusunda da bu çerçevede projeler geliştirdik,” açıklamasında bulundu.