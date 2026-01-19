Sergen Yalçın Taraftar Tepkilerine Cevap Verdi

sergen-yalcin-taraftar-tepkilerine-cevap-verdi

Beşiktaş, Zecorner Kayserispor’u 1-0 ile geçiyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Zecorner Kayserispor’u kendi sahasında 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, taraftarların istifa ve transfer çağrılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TARAFTARIN TALEPLERİNE YANIT

Yalçın, transfer çalışmalarına yönelik, “Transferde acele edemeyiz ve çalışıyoruz. Şu ana kadar 6-7 oyuncu alabilirdik ama sakin olmak lazım. En doğru oyuncuyu en doğru şekilde getirmek istiyoruz. Laf olsun diye oyuncu almıyoruz. Gecikti ama hemen olmuyor. Daha önce hemen olan transferleri gördük. Biraz sabredeceğiz, acı çekeceğiz ama finalde güzel şeyler olacak” şeklinde açıklama yaptı.

TAKIMDA GELİŞİM GÖRÜLÜYOR

Yalçın, takımın performansına dair ise, “Oyunsal anlamda eksiklerimiz var, çocuklar gayretli ve çok çaba harcıyorlar. Takım yükseliş içinde, bunu net bir şekilde görmeleri gerekiyor. Fiziksel olarak da iyiye gidiyoruz, bu da görülüyor” diye konuşarak ilerleme kaydettiklerini ifade etti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Buzda Kayma Sonucu Araç Park Halindeki Otomobile Çarptı

Elazığ'da buzda kayarak park halindeki bir araca çarpan hafif ticari aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kaza anı bir iş yerinin kameralarına yansıdı.
Gündem

Samsun’da Trafik Kazasında 6 Kişi Yaralandı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir trafik kazası sonucunda 6 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayın detayları araştırılıyor.
Gündem

Antalya’da Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Serik'te ormanlık bölgede başlayan yangın, Antalya'nın doğa güzelliklerine zarar verme riski taşıyor. Ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışmalara başladı.
Gündem

Batı Şeria’da Gözaltı Sayısı 2025’te Yüzde 25 Arttı

İsrail ordusu, 2025'te Batı Şeria'da gözaltına alınan Filistinli sayısının bir önceki yıla göre yüzde 25 yükseldiğini açıkladı.
Gündem

Cezaevinden Firar Eden Mahkum Mahalleyi Karıştırdı

Edirne'de cezaevinden firar eden bir mahkumun mahalledeki evlere girmesi, vatandaşlar arasında büyük bir korku ve endişe yarattı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.