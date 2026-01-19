Sergen Yalçın Taraftar Tepkilerine Cevap Verdi

Beşiktaş, Zecorner Kayserispor’u 1-0 ile geçiyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Zecorner Kayserispor’u kendi sahasında 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, taraftarların istifa ve transfer çağrılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TARAFTARIN TALEPLERİNE YANIT

Yalçın, transfer çalışmalarına yönelik, “Transferde acele edemeyiz ve çalışıyoruz. Şu ana kadar 6-7 oyuncu alabilirdik ama sakin olmak lazım. En doğru oyuncuyu en doğru şekilde getirmek istiyoruz. Laf olsun diye oyuncu almıyoruz. Gecikti ama hemen olmuyor. Daha önce hemen olan transferleri gördük. Biraz sabredeceğiz, acı çekeceğiz ama finalde güzel şeyler olacak” şeklinde açıklama yaptı.

TAKIMDA GELİŞİM GÖRÜLÜYOR

Yalçın, takımın performansına dair ise, “Oyunsal anlamda eksiklerimiz var, çocuklar gayretli ve çok çaba harcıyorlar. Takım yükseliş içinde, bunu net bir şekilde görmeleri gerekiyor. Fiziksel olarak da iyiye gidiyoruz, bu da görülüyor” diye konuşarak ilerleme kaydettiklerini ifade etti.