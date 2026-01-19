Marmaris’te Uyuşturucu Satışı Operasyonu: 3 Şahıs Tutuklandı

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Marmaris ilçesinde uyuşturucu satışında bulunduğu belirlenen 3 şahsa yönelik bir operasyon gerçekleştirdi.

YAPILAN ARAMALARDA ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU BULUNDU

Gerçekleştirilen aramalarda, şahısların üzerinde, ikametlerinde ve uyuşturucu sakladıkları düşündüğü yerlerde yapılan incelemelerde toplam 805 gram esrar, 145 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 107 adet sentetik ecza ve suçtan elde edilen 6 bin 800 TL para ele geçirildi.

ŞAHISLAR TUTUKLANDI

Operasyon sonucunda yakalanan şahıslar, uyuşturucu ticareti suçlamasıyla adli mercilere sevk edildi ve mahkemece tutuklandı.