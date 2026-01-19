Marmaris’te Uyuşturucu Satışı Operasyonu: 3 Şahıs Tutuklandı

marmaris-te-uyusturucu-satisi-operasyonu-3-sahis-tutuklandi

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Marmaris ilçesinde uyuşturucu satışında bulunduğu belirlenen 3 şahsa yönelik bir operasyon gerçekleştirdi.

YAPILAN ARAMALARDA ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU BULUNDU

Gerçekleştirilen aramalarda, şahısların üzerinde, ikametlerinde ve uyuşturucu sakladıkları düşündüğü yerlerde yapılan incelemelerde toplam 805 gram esrar, 145 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 107 adet sentetik ecza ve suçtan elde edilen 6 bin 800 TL para ele geçirildi.

ŞAHISLAR TUTUKLANDI

Operasyon sonucunda yakalanan şahıslar, uyuşturucu ticareti suçlamasıyla adli mercilere sevk edildi ve mahkemece tutuklandı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Batı Şeria’da Gözaltı Sayısı 2025’te Yüzde 25 Arttı

İsrail ordusu, 2025'te Batı Şeria'da gözaltına alınan Filistinli sayısının bir önceki yıla göre yüzde 25 yükseldiğini açıkladı.
Gündem

Cezaevinden Firar Eden Mahkum Mahalleyi Karıştırdı

Edirne'de cezaevinden firar eden bir mahkumun mahalledeki evlere girmesi, vatandaşlar arasında büyük bir korku ve endişe yarattı.
Gündem

Karabük’te Kapalı Köy Yolları Ulaşıma Açıldı

Karabük'te yoğun kar yağışından etkilenen 144 köy yolundan 123'ü, ekiplerin özverili çalışmalarıyla yeniden ulaşıma açıldı.
Gündem

Çorum’da Trafik Kazasında Dört Yaralı İki Araç Çarpıştı

Çorum'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında dört kişi yaralandı.
Gündem

Adnan Menderes Caddesi’nde Araç Çarpışması: 5 Yaralı

Adapazarı'nda bir SUV araç ile toplu taşıma aracı çarpıştı, meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.