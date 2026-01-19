İtalyan Moda Tasarımcısı Valentino Garavani Hayatını Kaybetti

italyan-moda-tasarimcisi-valentino-garavani-hayatini-kaybetti

İTALYAN MODA TASARIMCISI VALENTINO GARAVANİ HAYATINI KAYBETTİ

İtalyan moda dünyasının önemli isimlerinden Valentino Garavani, 93 yaşında hayatını kaybetti. Garavani’nin vakfının sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, tasarımcının Roma’daki evinde, aile bireyleri ve yakınlarının yanında son nefesini verdiği bildirildi. Cenaze töreninin çarşamba ve perşembe günleri gerçekleştirileceği, ardından cenazenin cuma günü Roma’da yapılacağı ifade edildi.

ÜNLÜ TASARIMCI MESLEĞE VEDA ETMİŞTİ

45 yılı aşkın süren başarılı kariyerinde İtalya’nın en prestijli giyim markası Valentino’yu kuran ve tasarımcılığını üstlenen Garavani, 2008 yılında profesyonel hayatına veda etti. Birçok ünlü isim, Elizabeth Taylor ve Sophia Loren gibi dünya çapında tanınmış isimler, onun tasarladığı elbiselerle göz doldurmuştu. Garavani’nin tasarımlarında imza rengi olan kırmızı, moda dünyasında bir simge haline gelmişti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

