Efe Mevlüt Çalışkan’ın Cansız Bedeni Zeytinlikte Bulundu

efe-mevlut-caliskan-in-cansiz-bedeni-zeytinlikte-bulundu

15 YAŞINDAKİ KAYIP ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Antalya’nın Kepez ilçesinde kaybolan 15 yaşındaki Efe Mevlüt Çalışkan’ın cansız bedeni zeytinlikte keşfedildi. Genç, dün sabah arkadaşlarıyla birlikte paten kaymak için evinden ayrıldı, sonrasında ise kendisinden haber alınamadı. Ailesi durumu fark edip kayıp ihbarında bulunurken, mahalleye gelen ekipler kaybolan çocuğu aramaya koyuldu.

GEÇİCİ İHBAR ÜZERİNE ZEYTNİLİĞE GİDİLDİ

Sabah saatlerinde bir vatandaşın yaptığı ihbar neticesinde, Aydoğmuş Mahallesi’ndeki zeytinlikte araştırma yapan ekipler, Efe’nin cansız bedenine ulaştı. Olay yerindeki çalışmaların ardından, çocuğun cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu’nda otopsi işlemlerine tabi tutuldu.

SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Olayla ilgili dedektiflerin incelemeleri ise devam ediyor.

