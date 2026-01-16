Eflani’deki 450 Yıllık Cami Yangında Küle Döndü

Karabük’ün Eflani ilçesinde, tarihi 450 yıllık ahşap Elekler Camisi, meydana gelen yangın sonrası kullanılamaz hale geldi. Olayın detaylarına göre, Ovaşeyhler köyündeki Gemicioğlu Mahallesi’nde bulunan Elekler Camisi’nde cuma namazı kılındığı sırada, bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın başladı. Ahşap camide bulunan cemaat, yangını fark ederek dışarıya çıkmayı başardı.

YANGINA MÜDAHALE

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine, bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Ancak, yangın nedeniyle caminin durumu kullanılamaz hale geldi. Yangın anında camide bulunan Faik Savaş ise, “450 yıllık tarihi camimiz yangına teslim oldu. 2 rekat namazı kıldık. Duman ve koku sardı. Yanımda hoca vardı. Koku var dedi. Dışarı çıktık hemen. İçerisi dumanla dolmuş” şeklinde ifade etti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangının meydana gelmesiyle ilgili olarak, olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.