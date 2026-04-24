Ege Denizi’nde 5.9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Ege Denizi’nde Girit Adası açıklarında 5.9 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana gelen bu sarsıntı, çevredeki bazı illerde de hissedildi.

SARSINTI MUĞLA’DA DA HİSSEDİLDİ

Deprem, Türkiye’nin batısında yer alan Muğla ve civar alanlarda da etkisini gösterdi. Sarsıntı anında panik yaşayan halk, kendilerini dışarı attı.

İLK BELİRTİLER: OLUMSUZ BİR İHBAR YOK

İlk verilere göre, deprem sonrasında can veya mal kaybı ile ilgili herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi. Yetkililer, süreci dikkatle izlediklerini duyurdu.

EGE BÖLGESİ SİSMİK FAALİYETLERİYLE TANINIYOR

Bilim insanları, Ege Denizi ve çevresinin aktif fay hatları bulunduğu ve sıklıkla depremlere maruz kaldığını belirtiyor. Ayrıca, AFAD tarafından elde edilen verilere göre bu bölgede küçük çaplı sarsıntılar düzenli bir biçimde kaydediliyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Gündem

Gündem

Gündem

Gündem

