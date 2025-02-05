ege-denizi-ndeki-depremler-volkanik-hareketlilik-belirtisi

DEPREM UZMANINDAN AÇIKLAMALAR

Deprem uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, 6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerin yıl dönümü dolayısıyla Kozan Arama Kurtarma ve İnsani Yardım Derneği tarafından düzenlenen anma etkinliğine katıldı. Etkinlik, Kozan Belediyesinin sinema salonunda gerçekleştirildi. Programın ardından açıklamalarda bulunan Pampal, 28 Ocak’tan itibaren Ege Denizi’nde artan deprem aktivitelerini değerlendirdi.

BÖLGENİN JEOPOLİTİK ÖNEMİ

Pampal, bölgenin Afrika ve Anadolu levhalarının çarpışma noktası içinde yer aldığını vurguladı. “Santorini tekrar patlarsa o civardaki adalarda ciddi hasara yol açabilir” şeklinde uyarılarda bulundu. Bu değerlendirmesi, bölgede meydana gelen depremlerin potansiyel etkilerine dikkat çekiyor.