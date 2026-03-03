Eğitim Sendikalarından İş Bırakma Eylemi Duyuruldu

Olay, Çekmeköy Taşdelen’deki bir mesleki ve teknik Anadolu lisesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 11’inci sınıf öğrencisi F.S.B., henüz belirlenemeyen sebeplerle öğretmenleri Fatma Nur Çelik ve Z.A. ile bir öğrenci S.K.’yı yanında bulundurduğu bıçakla yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Şüpheli F.S.B. ise polis tarafından gözaltına alındı.

ÖĞRETMEN HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan öğretmen Fatma Nur Çelik, yapılan onca müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

YARIŞMADA KATILDIĞI PROVA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Fatma Nur Çelik’in geçmişte katıldığı bir ses yarışmasına ait prova görüntüleri medyaya yansıdı.

EĞİTİM SENDİKALARINDAN İŞ BIRAKMA KARARI

Öğretmenin hayatını kaybettiği bu olayın ardından, eğitim sendikaları İstanbul genelinde iş bırakma kararı aldıklarını duyurdu. Eğitim-Bir-Sen, Türk Eğitim-Sen ve Hürriyetçi Eğitim-Sen, 3 Mart Salı günü İstanbul genelinde iş bırakacaklarını açıklayarak, Çekmeköy’deki olayın eğitim camiasında derin üzüntü yarattığını vurguladı. Sendikalar, artan şiddet olaylarına dikkat çekerek okullarda somut ve caydırıcı güvenlik önlemlerinin hemen alınmasını istedi. Hürriyetçi Eğitim-Sen, İstanbul’daki tüm eğitim kurumlarında bir günlük iş bırakma eyleminin gerçekleştirileceğini kamuoyuna ilan etti. Eğitim-İş ise, “Artık yeter. Ölmek de öldürülmek de istemiyoruz” ifadelerini kullanarak, eğitim çalışanlarının can güvenliğinin gerçek ve etkili önlemlerle sağlanması gerektiğini vurguladı.

MEB’DEN RESMİ AÇIKLAMA

Yaşanan olaylar sonrası Milli Eğitim Bakanlığı da bir açıklama yaptı. Açıklamada, “2 Mart 2026 tarihinde İstanbul ili Çekmeköy ilçesinde bir öğrencinin gerçekleştirdiği saldırı sonucu iki öğretmenimiz ve bir öğrencimiz yaralanmıştır.” ifadelerine yer verildi. Yaralıların sağlık kuruluşlarına sevk edildiği ve gerekli müdahalelerin yapıldığı belirtildi. Hayatını kaybeden öğretmenin yanı sıra yaralı diğer eğitimci ve öğrencinin durumlarının iyi olduğu aktarıldı. Bakanlık, yaşanan olayla ilgili idari inceleme ve soruşturma başlatıldığını, adli ve idari süreçlerin titizlikle takip edileceğini duyurdu.

BAKAN GÜRLEK: “ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI”

Adalet Bakanı Akın Gürlek, “İstanbul Çekmeköy’de meydana gelen menfur saldırı sonucu hayatını kaybeden öğretmenimizi büyük bir üzüntüyle öğrendim. Olayla bağlantılı olarak adli soruşturmanın derhal başlatıldığı bilgisi verildi.” şeklinde açıklamada bulundu.