Eğitim Sendikalarından İş Bırakma Eylemi Kararı

Olay, Çekmeköy Taşdelen’deki Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirildi. Edinilen bilgilere göre, 11’inci sınıf öğrencisi F.S.B., henüz bilinmeyen bir nedenle öğretmenleri Fatma Nur Çelik ve Z.A. ile öğrenci S.K.’yı yanında bulundurduğu bıçakla yaraladı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri hızlıca olay yerine yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin başladığı ilk müdahale sonrasında yaralılar ambulansla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Şüpheli F.S.B. ise polis tarafından gözaltına alındı.

ÖĞRETMEN HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı şekilde Sancaktepe İlhan Varank Şehir Hastanesi’ne götürülen öğretmen Fatma Nur Çelik, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

PROVA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Fatma Nur Çelik’in yıllar önce katıldığı bir ses yarışmasına ait prova görüntüleri gün yüzüne çıktı.

EĞİTİM SENDİKALARINDAN İŞ BIRAKMA KARARI

Olayın ardından eğitim sendikaları, İstanbul’da gerçekleşen saldırıda hayatını kaybeden öğretmenin anısına iş bırakma kararı aldı. Eğitim-Bir-Sen, Türk Eğitim-Sen ve Hürriyetçi Eğitim-Sen, 3 Mart Salı günü İstanbul genelinde iş bırakacaklarını açıkladı. Sendikalar, Çekmeköy Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana gelen saldırının eğitim camiasında büyük bir üzüntü yarattığını belirtti. Açıklamada, artan şiddet olaylarına dikkat çekilerek okullarda somut ve caydırıcı güvenlik önlemlerinin ivedilikle alınması talep edildi. Hürriyetçi Eğitim-Sen, 3 Mart Salı günü İstanbul’daki tüm eğitim kurumlarında bir günlük iş bırakma eylemi düzenleyeceklerini kamuoyuna ilan etti. Eğitim-İş de açıklamasında, “Artık yeter. Ölmek de öldürülmek de istemiyoruz” ifadelerine yer verdi. Sendika, Fatma Nur Çelik’in hayatını kaybettiği olayın eğitim çalışanlarının güvenliğinin gerçek tedbirlerle sağlanması gerektiğini bir kez daha gösterdiğini vurguladı. 3 Mart’ta İstanbul genelinde bir günlük iş bırakma eylemi yapılacağı belirtilirken, Türkiye genelinde dayanışma amacıyla kokart takılması, siyah kurdele kullanılması ve siyah kıyafet giyilmesi çağrısı yapıldı.

MEB’DEN AÇIKLAMA

Yaşanan olayların ardından Milli Eğitim Bakanlığı’ndan bir açıklama yapıldı. Açıklamada, “2 Mart 2026 tarihinde İstanbul ili Çekmeköy ilçesi Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bir öğrencinin gerçekleştirdiği saldırı sonucunda iki öğretmenimiz ve bir öğrencimiz yaralanmıştır. Yaralılar derhâl sağlık kuruluşlarına sevk edilmiş ve sağlık görevlilerince gerekli tıbbi müdahaleler yapılmıştır. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Biyoloji Öğretmenimiz Fatma Nur Çelik, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetmiştir. Yaralanan diğer öğretmenimiz ve öğrencimizin tedavileri devam etmekte olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Bu elim olay sonrası Bakanlığımız, idari yönden inceleme ve soruşturma başlatmış, konuya ilişkin eğitim müfettişi görevlendirilmiştir. İlgili birimlerimiz tüm süreçleri titizlikle takip edecektir. Ayrıca bahse konu okulda öğrencilere rehberlik ve psikolojik destek hizmetleri verilmekte olup, hayatını kaybeden kıymetli öğretmenimize Allah’tan rahmet; ailesi, öğrencilerine ve eğitim camiasına başsağlığı diliyoruz. Yaralı öğretmenimiz ve öğrencimize acil şifalar temenni ediyoruz. Eğitim ortamlarının güvenliğini sağlamak için gerekli çalışmalar kararlılıkla sürdürülecektir.”

BAKAN GÜRLEK: “ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI”

Adalet Bakanı Akın Gürlek, “İstanbul Çekmeköy’de bir lisemizde meydana gelen menfur saldırı sonucu hayatını kaybeden öğretmenimiz Fatma Nur Çelik’in acısını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal adli soruşturma başlatılmıştır.” dedi.