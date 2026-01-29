Eğitimde Bayrak Sevgisi Temalı Farkındalık Haftası Başlıyor

2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci döneminin başlangıcında, 2-6 Şubat 2026 tarihleri arasında, resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında bayrak sevgisine yönelik bir dizi eğitim ve farkındalık etkinlikleri düzenlenecek. Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in imzasıyla 81 il genelinde yayımlanan yazıda, okulların bayrağın tarihi ile milli ve manevi değerleri hakkında bilgilendirme yapacakları belirtildi; ayrıca okul binalarının Türk bayraklarıyla süsleneceği, bayrak sevgisi temalı resim, şiir, kompozisyon, afiş yarışmalarının yanı sıra sergiler ve diğer sanatsal aktivitelerin gerçekleştirileceği ifade edildi. Bu faaliyetlerin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde öğrencilerin milli, manevi ve kültürel değerlerle harmanlanmış, bir arada yaşama ve kardeşlik bilincinin pekişmiş bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunması amaçlanıyor.

BAYRAK SEVGİSİ İLE MİLLİ BİLİNÇ

Millî Eğitim Bakanlığı’nın 81 ile gönderdiği yazıda, “Bayrak, bir milletin varlığını temsil eden ve devletlerin bağımsızlığını simgeleyen en yüce sembol, en mukaddes değerdir. Bayrak; vatan sevgisinin, kardeşliğin, fedakârlığın, özgürlüğün ve millî onurun simgesi olarak millet olma bilincinin güçlenmesinde temel bir niteliğe sahiptir.” ifadeleri yer almaktadır. Ayrıca Türk Bayrağı’nın, milletin tarihine, uğruna savaş verilen vatana ve devlet olma arzusuna dair en yüksek şiar olarak tanımlandığı vurgulanmaktadır.

MİLLİ KİMLİK VE GELECEK

Ayrıca, bayrağın ay ve yıldızının, bu topraklardaki inanç ve medeniyetin bir sembolü olduğu, aynı zamanda bağımsızlık mücadelesinin ve kutsal bir emanetin ifadesi olduğu belirtiliyor. Bayrağın, şehitlerin anısını, gazilerin fedakârlıklarını ve milletin birlik içinde gelecek için kararlılığını sembolize eden ortak bir değer olduğuna da dikkat çekiliyor. “Bu şiar etrafında kenetlenmek, millî kimliğin korunması, toplumsal bütünlüğün tahkimi ve güçlü bir istikbal idealinin diri tutulması bakımından hayati önem taşımaktadır” denilmektedir.

EĞİTİM ORTAMLARINDA BAYRAK BİLİNCİ

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda, öğrencilerin milli, manevi ve kültürel değerler ile harmanlanmış bireyler olarak yetişmeleri büyük bir önem taşıyor. Bayrağın milletin ortak değeri ve sembolü olduğu bilincinin eğitim ortamlarında güçlendirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda, 2-6 Şubat 2026 tarihleri arasında tüm resmi ve özel okullarda bayrak sevgisi ve ortak aidiyet bilincini artıracak eğitim ve farkındalık etkinliklerinin düzenlenmesine karar verildiği belirtildi.

GÜÇLÜ BİR GELECEK İÇİN ŞİAR

‘İstiklal Bayrakla, İstikbal Maarifle’ anlayışıyla, bağımsızlığını bayrağından ve geleceğini eğitimden alan bir milletin ortak iradesine vurgu yapılıyor. “Yüreğimiz Bayrak, Geleceğimiz Vatan” anlayışıyla milli birlik ve vatan bilinci pekiştirilirken, “Ay Yıldız Göklerde, Birlik Kalplerde” mesajıyla da bayrağın birleştirici ve kucaklayıcı özelliği ön plana çıkarılmaktadır. “Bayrakla Başlayan Okul, Birlikle Büyüyen Gelecek” vurgusuyla ise Türkiye Yüzyılı hedefleri ekseninde güçlü bir millet ve gelecek idealinin gelişimi için gerekli eğitim ortamlarının sağlanması gerektiği ifade ediliyor.