Ehliyet Sınavlarında Yeni Dönem Başlıyor

ehliyet-sinavlarinda-yeni-donem-basliyor

Ehliyet sınavlarında yeni bir dönem başlıyor. Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), direksiyon sınavını geçemeyen bir sürücünün yaptığı başvuru üzerine önemli bir tavsiye kararı aldı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Milli Eğitim Bakanlığı, alınan karar doğrultusunda ilgili bir çalışma başlattığını duyurdu. Tavsiye kararının temel aldığı durum İstanbul’da meydana geldi.

SINAVDAN KALAN ADAY BAŞVURDU

Ehliyet sınavına katılan bir birey, sürücü ehliyeti için yazılı sınavların yanı sıra direksiyon eğitimi dersi uygulama sınavına da girdi.

