“Eintracht Frankfurt, Bochum’u Farklı Yendi”

ALMANYA BUNDESLİGA’NIN 9. HAFTASINDA EİNTRACHT FRANKFURT FIRTINASI

Almanya Bundesliga’nın 9. haftasında Eintracht Frankfurt, evinde Bochum ile karşılaştı. Deutsche Bank Park’ta gerçekleşen maçta, Eintracht Frankfurt, Bochum’u 7-2 gibi net bir skorla yendi. Bu etkileyici galibiyetle takım, ligde önemli bir avantaj elde etti.

GOLLERİN DAĞILIMI VE ÖNE ÇIKAN OYUNCULAR

Eintracht Frankfurt’a bu galibiyeti getiren gollerde Hugo Ekitike 9 ve 69. dakikalarda, Ömer Marmuş 18. dakikada, Ansgar Knauff 20. dakikada, Nathaniel Brown 32. dakikada, Mahmoud Dahoud 61. dakikada ve milli futbolcu Can Uzun ise 66. dakikada sahneye çıktı. Bu performans, takımın güçlülüğünü bir kez daha ortaya koydu.