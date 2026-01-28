Ek Ücretler Kaldırılıyor: Tüketici Hakları Güçleniyor

ek-ucretler-kaldiriliyor-tuketici-haklari-gucleniyor

Ticaret Bakanlığı, yeme-içme sektöründe uzun zamandır tartışılan kuver, servis ücreti ve benzeri ek bedellerin kaldırılması için hazırlıklarını tamamlamak üzere.

MENÜDE GÖRÜLEN FİYAT NİHAİ OLACAK

Hazırlanan yönetmelik taslağına göre, işletmeler masa bedeli, açma parası veya servis ücreti gibi ek ücretler talep edemeyecek. Bu düzenleme ile tüketiciler, yalnızca sipariş ettikleri ürünlerin menüdeki fiyatını ödeyecek. Böylelikle menüde belirtilen fiyat, sunum ve servis dahil nihai bedel olarak kabul edilecek.

ŞEFFAFLIK HEDEFLENİYOR

Mevcut uygulamada işletmeler, fiyat listelerinde belirtmek üzere ek ücret talep edebiliyordu. Ancak yeni düzenleme ile bu istisna tamamen ortadan kalkacak. Amaç, tüketicilerin sipariş vermeden önce ödeyecekleri tutarı açık bir şekilde bilmesini sağlamak ve hesap anında sürpriz maliyetlerle karşılaşmalarını engellemek.

DENEYİMLER ARTIRILACAK

Düzenlemenin kısa süre içinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Bunun ardından 81 ilde denetimlerin artırılması ve kurallara uymayan işletmelere idari para cezası uygulanması söz konusu olacak. Ayrıca, tüketiciler mevzuata aykırı uygulamaları Bakanlığın ilgili birimlerine bildirebilecek.

