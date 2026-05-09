Ekonomi Yönetiminde Üst Düzey Atamalar Açıklandı

ekonomi-yonetiminde-ust-duzey-atamalar-aciklandi

Ekonomi yönetimindeki üst düzey atamalara dair kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla yürürlüğe giren atama kararları çerçevesinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye İstatistik Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nda önemli değişiklikler yaşandı.

TÜİK VE SPK’DA BAŞKAN DEĞİŞİMİ

Bu atamalar doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına Mahmut Sütçü getirildi. Sütçü, daha önce SPK İkinci Başkanı olarak görev yapmaktaydı. SPK İkinci Başkanlığına ise Ahmet Aksu atandı, aynı zamanda üyeliğe de Yusuf Sünbül dahil edildi. Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Başkanlığı görevine getirildi.

TÜİK’TE YENİ ATAMA

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Arabacı atandı.

MERKEZ BANKASI’NA YENİ BAŞKAN YARDIMCISI

Ayrıca Merkez Bankası bünyesinde de bir yeni atama gerçekleştirildi. Başkan Yardımcılığı görevine Yusuf Emre Akgündüz getirildi.

DİĞER ATAMALAR

Ek olarak, Adli Tıp Kurumu Başkanlığına Hızır Aslıyüksek atanırken, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkan Yardımcılığına da Ahmet Alemdar getirildi. Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Avcı görevden alınırken, yerine Diyarbakır Çınar Kaymakamı Zikrullah Doğan atandı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Yusuf Yazıcı’nın Üçüncü Çapraz Bağ Sakatlığı Açıklandı

Yusuf Yazıcı'nın Olympiakos'taki diz sakatlığı nedeniyle uzun bir süre futbol oynamayacağı bilgisi verildi. Yıldız oyuncunun çapraz bağları koptu.
Gündem

İstanbul’da SAHA EXPO 2026 Nedeniyle Yollar Kapandı

İstanbul'daki SAHA EXPO 2026 etkinliği sebebiyle Bakırköy'de belirli caddelerde gün boyunca trafik aksayacak.
Gündem

Arda Turan’dan Galatasaray İddialarına Net Yanıt

Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan, Galatasaray ile ilgili söylentilere cevap vererek durumu netleştirdi.
Gündem

Fenerbahçeli Efsane Alex De Souza’dan Açıklama

Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza, başkanlık seçimiyle ilgili olarak açıklama yaparak sözlerinin yanlış anlaşıldığını vurguladı.
Gündem

Akaryakıta Yeni İndirim Haberi Geldi

Akaryakıt fiyatlarında önemli bir indirim bekleniyor. Eşel mobil sistemi devreye girmezse, indirim 7,17 TL olarak gerçekleşecek.