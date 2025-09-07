Gündem

Ekonomik Politika OVP Açıklanacak!

EKONOMİK POLİTİKALAR ÜZERİNDE YENİ YOL HARİTASI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yarın gerçekleştirilecek basın toplantısıyla Orta Vadeli Program’ın açıklanacağını bildirdi. Yılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, toplantının saat 09.00’da yapılacağını vurgulayarak programla ilgili bilgileri aktardı.

PROGRAMIN KAPSAMI VE HEDEFLERİ

Yılmaz, “Katılımcı bir anlayışla hazırladığımız, 2026-2028 dönemini kapsayan OVP ile 2025 yılı dahil olmak üzere, makroekonomik göstergelerimizi dünya ve Türkiye’de yaşanan gelişmeler ışığında güncelliyor, 2026-2028 dönemi için temel bütçe büyüklüklerini ortaya koyuyor ve yapısal reform gündemimizi paylaşıyoruz.” diye ifade etti. Programın odağında istikrarlı dezenflasyon, dengeli büyüme, kalıcı sosyal refah ve depremin etkilerini tam anlamıyla giderme olduğunu belirtti.

HEDEFLERE KARARLILIKLA İLERLEME

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü siyasi desteği ve milletin yardımıyla belirlenen hedeflere kararlılıkla ulaşacaklarını vurguladı. “Türkiye’yi her alanda hak ettiği seviyeye taşıyacağız.” ifadeleriyle programın önemini bir kez daha dile getirdi.

