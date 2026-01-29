Ekonomist Peter Schiff’ten Küresel Ekonomiye Uyarı

Ekonomist Peter Schiff, Fox Business’ta yayınlanan The Claman Countdown programında yaptığı değerlendirmede, altın ve gümüş fiyatlarındaki artışın küresel ekonomide büyük bir sarsıntının habercisi olduğunu ifade etti. “Altın ve gümüş, bu yıl veya önümüzdeki yıl yaşanacak daha büyük bir krize işaret ediyor. Bir ABD doları krizi ve egemen borç krizi yolundayız,” dedi.

YÜKSEK ENFLASYON UYARISI

Schiff, merkez bankalarının artan oranda altın alımına dikkat çekerek, aynı zamanda dolar ve ABD Hazine tahvillerinin elden çıkarıldığını belirtti. Bu yaklaşan krizin 2008 yılındaki finansal krizi ‘piknik gibi’ gösterebileceğini vurguladı. Eleştiriler ise Schiff’in karamsar öngörülerinin aşırı olduğuna yöneldi. Independent Women’s Forum kıdemli politika analisti Carrie Sheffield, bazı yorumcuların televizyon ekranları için abartılı tahminlerde bulunduğunu savundu. Sheffield, ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu verilerine işaret ederek, enflasyonun Trump döneminde Biden’a kıyasla daha düşük olduğunu dile getirdi.

RİSKLERİN GERÇEKLİĞİ

Schiff, açıklanan verilerin gerçek durumu yansıtmadığını öne sürerek, bu rakamların çarpıtılmakta olduğunu ve ileride revize edileceğini vurguladı. “Enflasyon, önümüzdeki yıllarda Biden dönemindekinden çok daha yıkıcı olacak. Altın ve gümüş bize bunu söylüyor; bunlar birer uyarı,” diye belirtti.

KÜRESEL BAĞIMLILIK VE DOLARIN ZAYIFLAMASI

Schiff, ABD ekonomisinin küresel sisteme olan bağımlılığını vurgulayarak, üretim ve tasarruf eksikliğine dikkat çekti. “Üretmediğimiz malları dünyadan alıyoruz, biriktirmediğimiz parayı dünyadan borçlanıyoruz. Dünya ekonomisi bizim sayemizde işlemiyor; bizim ekonomimiz dünya sayesinde ayakta duruyor,” dedi. Ayrıca ABD dolarının rezerv para statüsünün zayıfladığını savunarak, “Dünya ABD’nin altından halıyı çekiyor. Dolar çökecek ve yerini altın alacak,” ifadesini kullandı. Ona göre, altın fiyatları için bir üst sınır bulunmuyor çünkü “doların bir tabanı kalmadı.”