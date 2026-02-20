Ekonomist Şener’den Altın Fiyatları İçin Önemli Uyarılar

Ekonomist Şener, Fed’in 18 Mart tarihindeki faiz kararına dair mevcut beklentilerin “pas geçme” yönünde seyrettiğini belirtti. Ancak bu görüşlerin, gelen verilerin durumuna göre değişiklik gösterebileceğine dikkat çeken Şener, “Eğer verilerde farklı bir tablo ortaya çıkarsa, Mart ayında faiz indirimi beklentisi öne çıkabilir. Bu da altın fiyatlarını kısa vadede yukarı taşıyabilir” değerlendirmesi yaptı.

ALTIN FİYATLARINDA KRİTİK ARALIK

Şener, altın fiyatlarının dar bir bantta hareket ettiğini ifade ederek, ons fiyatında 4.800 – 5.200 dolar aralığının önemine değindi. “4.800 dolar seviyesi çok ciddi bir eşik. Aşağı kırılması şu aşamada zor görünüyor. Yukarıda ise 5.000 dolar üzeri oldukça hassas. Fed’den faiz indirimi sinyali gelirse, 5.200 doların üzeri gündeme gelebilir” dedi. Merkez bankalarının altın alımlarının devam ettiğini ve Çin’in dolar alternatiflerini değerlendirmesinin de fiyatları desteklediğini vurgulayan Şener, jeopolitik risklerin sürmesi durumunda orta vadede yönün yukarı olacağını ifade etti.

GRAM ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

Gram altın fiyatları açısından 7.070 – 7.100 TL seviyelerinin kritik olduğunu belirten Şener, bu seviyelerin aşılması durumunda volatilitenin artabileceğini kaydetti. İçinde bulunduğumuz dalgalı ve haber akışına duyarlı dönemde yatırımcıların daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Şener, özellikle ons altında 4.800 ve 5.000 dolar seviyelerinin yakından takip edilmesi gerektiğini dile getirdi. Şener, kısa vadede bant hareketinin süreceğine ancak risklerin mevcut kalmaya devam etmesinin altın ve gümüşte yukarı yönlü potansiyeli koruduğunu bildirdi.