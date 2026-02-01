Ekonomist Uyanık’tan Altın Yatırım Tüyosu

ekonomist-uyanik-tan-altin-yatirim-tuyosu

Yükselişin yeniden başlayacağını belirten Ekonomist Beste Uyanık, “Çünkü altın puslu havayı sever. O yüzden hala altın ve gümüşün devrindeyiz.” şeklinde konuştu. Uyanık, bireylerin tanımadıkları yatırım araçlarına yönelmelerinin riskli olduğunu ve paranın tamamının tek bir enstrümana yatırılmaması gerektiğini kaydetti.

TASARRUF YAPMANIN ÖNEMİ

Tasarrufun ilk olarak elde edilen gelirle yapılması gerektiğini dile getiren Uyanık, “Harcanan parayla tasarruf yapılmaz.” ifadelerini kullandı. Yeni yılın ilk gününde 4 bin 321 dolardan işlem gören altının onsu, dün 5 bin 600 doların üzerine çıkarak tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Yılın başlangıcından itibaren altının onsu yaklaşık 600 dolar değer kazanmış durumda.

