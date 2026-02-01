Yarıyıl Tatili Sona Erdi Öğrenciler Okula Dönüyor

yariyil-tatili-sona-erdi-ogrenciler-okula-donuyor

Okullarda yarıyıl tatilinin ardından ilk ders zili yarın çalıyor. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen, bu yılın eğitim öğretim yılı kapsamında 8 Eylül 2025 tarihinde ders başı yaptı.

ARA TATİL NE ZAMAN?

Öğrenciler, ülke genelinde 760 binden fazla derslikte başlatılan eğitim öğretim döneminin ikinci dönemi ara tatilini 16-20 Mart tarihleri arasında gerçekleştirecek.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Yarın start alacak 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, 26 Haziran’da tamamlanacak.

BAYRAK SEVGİSİ TEMASIYLA BAŞLAYACAK

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in imzaladığı yazıya göre, 81 ildeki okullarda bu eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, bayrak sevgisini ve birlik bilincini pekiştiren eğitim ve farkındalık çalışmalarıyla açılacak. Resmi ve özel tüm okullarda, 2-6 Şubat tarihleri arasında bayrak sevgisiyle ilgili eğitim ve farkındalık çalışmaları gerçekleştirilecek. Okullarda bayrağın tarihi, milli ve manevi değerleri hakkında bilgilendirme yapılacak. Ayrıca, okul binaları Türk bayraklarıyla süslenecek ve bayrak sevgisi temalı resim, şiir, kompozisyon, afiş yarışmaları ile sergiler ve kültürel etkinlikler düzenlenecek.

