Trump’tan İran Açıklamaları: Müzakereler Devam Ediyor

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News kanalına verdiği bir röportajda İran’a yönelik olası saldırılarla ilgili düşüncelerini paylaştı. Trump, İran hakkındaki stratejik planları müttefik ülkelerle açık bir şekilde paylaşmanın yanlış olduğunu vurguladı. Bu bağlamda, böyle bir bilgiyi medya ile paylaşmanın “çok daha kötü olabileceğini” dile getirdi.

İRAN İLE İLETİŞİM SÜRECİ

Trump, “Ama bakın, plan şu ki (İran) bizimle konuşuyor. Bir şeyler yapıp yapamayacağımıza bakacağız, aksi takdirde neler olacağını göreceğiz.” şeklinde açıklamada bulundu.

Pazarlıklardaki Zorluklar

İran’ın her zaman müzakereye açık olduğu yönündeki söylemlere de atıfta bulunan Trump, geçmişteki olumsuz pazarlık deneyimlerinin müzakere sürecinde etkili olabileceğini belirtti. “Bu doğru ama müzakere ediyorlar, dolayısıyla ne olacağını göreceğiz. En son müzakere ettiklerinde nükleerlerini devre dışı bırakmak zorunda kaldık, işe yaramadı.” ifadelerini kullandı.

BÜYÜK FİLOSUNA DİKKAT ÇEKTİ

Ayrıca, ABD’nin İran’a yaklaşan “büyük bir filosu” olduğunu aktaran Trump, “Venezuela’da sahip olduğumuzdan daha da büyük.” şeklinde bir açıklamada bulundu.

PROTESTOLAR SONRASI YÜKSELEN TANSİYON

İran’daki ekonomik sorunların neden olduğu protestolar sırasında çok sayıda göstericinin hayatını kaybetmesi, ABD’nin tepkisini çekmişti. Göstericilerin idam edileceği yönündeki iddialar sonrası Trump, Tahran yönetimini sert bir şekilde tehdit etmiş ve gerilimin artması üzerine donanmayı İran’a göndermişti. Ayrıca, son gelişmeler doğrultusunda ABD ve İsrail basınının dünyayı endişelendiren bir saldırının gerçekleşebileceğini bildirdiği öğrenildi.