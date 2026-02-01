Şırnak’ta Uyuşturucu Operasyonunda 142 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi

sirnak-ta-uyusturucu-operasyonunda-142-kilogram-metamfetamin-ele-gecirildi

Uyuşturucu ile mücadele devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak’ta gerçekleştirilen uyuşturucu madde ticaretiyle ilgili operasyonda 142 kilogram metamfetaminin ele geçirildiğini duyurdu. Bakan, uyuşturucu sevkiyatı yapan TIR’a düzenlenen operasyonda da 2 kişinin yakalandığını ifade etti.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE KÜRESEL BİR GÜVENLİK MESELESİ

Sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunan Bakan Yerlikaya, “Uyuşturucuyla mücadele, yalnızca bir ‘iç güvenlik meselesi’ değildir; bu mücadele, ‘küresel bir güvenlik’ mücadelesidir. Biz, uyuşturucuya topyekün savaş açtık! Bu savaşı da, sadece ülkemiz adına değil, insanlık adına sürdürüyoruz. Emniyet Müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İstanbul’da Sıcaklık Düşüyor: Kar Yağışı Bekleniyor

Soğuk hava dalgası Trakya ve İstanbul'u etkisi altına alacak; batı illerindeki yağışlar artacak ve hava sıcaklığı 2 dereceye kadar düşecek. Karla karışık yağmur bekleniyor.
Gündem

Merkez Bankası Faaliyet İzinlerini İptal Etti

Türkiye Merkez Bankası, Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarla dört elektronik para ve ödeme kuruluşunun faaliyet izinlerini iptal etti.
Gündem

Galatasaray’dan Leroy Sane Açıklaması Geldi

Galatasaray, Leroy Sane'nin sağ ayak bileğinde yırtık ve kanama olduğunu bildirdi. Bu durum, oyuncunun dönüş süresini etkileyebilir.
Gündem

Fenerbahçe Kocaelispor Maçında Üç Eksik Oyuncu Tercih Ediyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kocaelispor ile yarın deplasmanda karşılaşacak. Maçın sonucuna yönelik heyecan artıyor.
Gündem

Köşk’teki Fırtına Bazı Köylerde Gerçek Tahribat Yarattı

Aydın'da meydana gelen fırtına, köylerdeki evlerin çatılarının uçmasına ve tarım arazilerinde ağaçların kırılmasına neden oldu. Köylüler, molozları dikildikleri yerlerden topladı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.