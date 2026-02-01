Şırnak’ta Uyuşturucu Operasyonunda 142 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi

Uyuşturucu ile mücadele devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak’ta gerçekleştirilen uyuşturucu madde ticaretiyle ilgili operasyonda 142 kilogram metamfetaminin ele geçirildiğini duyurdu. Bakan, uyuşturucu sevkiyatı yapan TIR’a düzenlenen operasyonda da 2 kişinin yakalandığını ifade etti.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE KÜRESEL BİR GÜVENLİK MESELESİ

Sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunan Bakan Yerlikaya, “Uyuşturucuyla mücadele, yalnızca bir ‘iç güvenlik meselesi’ değildir; bu mücadele, ‘küresel bir güvenlik’ mücadelesidir. Biz, uyuşturucuya topyekün savaş açtık! Bu savaşı da, sadece ülkemiz adına değil, insanlık adına sürdürüyoruz. Emniyet Müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.