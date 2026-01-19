Ekonomistlerin Ocak Faiz Beklentileri Açıklandı: Yüzde 36,5’e İnebilir

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı için düzenlenen beklenti anketi, 22 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilecek. Anket, 46 ekonomistin katılımıyla tamamlandı. Aralık 2022’de yapılan toplantıda, politika faizi 150 baz puan indirilerek yüzde 38 seviyesine çekilmişti. Ocak ayındaki PPK toplantısına dair beklentileri ölçen anket sonuçlarına göre, ekonomistler TCMB’nin politika faizi oranını 150 baz puan indirerek yüzde 36,5’e düşürmesini öngörüyor.

42 EKONOMİST 150 BAZ PUAN İNDİRİM BEKLİYOR

Ankete katılan 46 ekonomisten 3’ü politika faizinin 100 baz puan, 42’si ise 150 baz puan, bir kişi ise 200 baz puan indirilmesi gerektiğini tahmin ediyor. Böylece büyük çoğunluk, faiz indirimine dair benzer bir görüşü paylaşıyor.

YÜZDE 36,5’İ GÖRÜYOR

Ekonomistlerin ocak ayı PPK kararıyla ilgili beklentilerinin medyanı, politika faizinin 150 baz puan indirileceği ve böylece yüzde 36,5 seviyesine gerileyeceği yönünde oluştu. Katılımcıların beklentileri arasında, politika faizi için öngörüler yüzde 36 ile yüzde 37 arasında şekilleniyor.

YILSONU HEDEFİ YÜZDE 28

Ekonomistlerin yıl sonu itibarıyla politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 28 seviyesinde. Bu durum, yılın ilerleyen dönemlerinde politika faizinde daha fazla bir iyileşme beklentisini ortaya koyuyor.

