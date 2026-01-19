Kabine Toplantısı Değerlendirmesi: Erdoğan’dan Önemli Açıklamalar

kabine-toplantisi-degerlendirmesi-erdogan-dan-onemli-aciklamalar

Kabine toplantısı sonlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantının ardından önemli açıklamalarda bulunuyor. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarında dikkat çeken noktalar:

Dış Politika ve Ekonomi Değerlendirmesi

Dış politikadan ticarete, ekonomiden güvenliğe kadar ülkemizin ve bölgemizin meselelerini ele aldığımız bu toplantının hayırlara vesile olmasını umuyorum. Dünden kaçanlar, milletten sorumluluklarını yerine getirmekten kaçınanlar aksine; biz, hesabını millete verme ilkesini benimsemiş bir kadro olarak duruyoruz. Bunun en somut delili, 2025 yılına dair hizmet dökümümüzü geçtiğimiz günlerde kamuoyuyla paylaştık.

Millete Hizmet Yolculuğu

Çocuklarımızın yarıyıl tatiline girdiği bu günlerde, biz de geçtiğimiz yılın karnesini aziz milletimizin takdirine sunuyoruz. Zaman zaman zorluklarla karşılaşsak da, milletimize hizmet yolculuğumuzu kararlı ve istikrarlı adımlarla devam ettiriyoruz. Türkiye’yi her alanda ileri taşımak, büyük hedeflerine bir adım daha yaklaştırmak için tüm imkânlarımızı seferber etmiş durumdayız.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Danimarka Grönland’a Askeri Destek Gönderiyor

Danimarka, Grönland'a General Peter Boysen liderliğinde büyük bir askeri birlik göndermeye karar verdi. Bu gelişme, yerel basında geniş yer buldu.
Gündem

Suriye Ordusundan Tarihi Operasyon Gelişmeleri

Suriye ordusu, Deyrizor ve Rakka dahil birçok kenti SDG/YPG'den temizleyerek başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Bu gelişme, Selahattin Demirtaş'ın Suriye ile ilgili açıklamalarını yeniden gündeme taşıdı.
Gündem

Toyota Ve Lexus Kullanıcıları Almanya’da İsyan Etti

Toyota ve Lexus, yasal gereklilikler ve çevre şartları nedeniyle Almanya'daki 100 binden fazla aracın uzaktan klima kontrolünü askıya aldı.
Gündem

Ümit Karan’ın Uyuşturucu Testi Pozitif Çıktı

Eski futbolcu Ümit Karan, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlamasıyla tutuklandı. Yapılan uyuşturucu testinin sonuçları pozitif olarak belirlendi.
Gündem

Türk Savunma Sanayii Doha’da Göz Dolduruyor

Türkiye, 47 savunma sanayii firmasıyla birlikte Katar'ın Doha şehrinde gerçekleşen DIMDEX 2026 Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı’na katıldı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.