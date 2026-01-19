Kabine Toplantısı Değerlendirmesi: Erdoğan’dan Önemli Açıklamalar

Kabine toplantısı sonlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantının ardından önemli açıklamalarda bulunuyor. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarında dikkat çeken noktalar:

Dış Politika ve Ekonomi Değerlendirmesi

Dış politikadan ticarete, ekonomiden güvenliğe kadar ülkemizin ve bölgemizin meselelerini ele aldığımız bu toplantının hayırlara vesile olmasını umuyorum. Dünden kaçanlar, milletten sorumluluklarını yerine getirmekten kaçınanlar aksine; biz, hesabını millete verme ilkesini benimsemiş bir kadro olarak duruyoruz. Bunun en somut delili, 2025 yılına dair hizmet dökümümüzü geçtiğimiz günlerde kamuoyuyla paylaştık.

Millete Hizmet Yolculuğu

Çocuklarımızın yarıyıl tatiline girdiği bu günlerde, biz de geçtiğimiz yılın karnesini aziz milletimizin takdirine sunuyoruz. Zaman zaman zorluklarla karşılaşsak da, milletimize hizmet yolculuğumuzu kararlı ve istikrarlı adımlarla devam ettiriyoruz. Türkiye’yi her alanda ileri taşımak, büyük hedeflerine bir adım daha yaklaştırmak için tüm imkânlarımızı seferber etmiş durumdayız.